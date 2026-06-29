Son Dakika | Tamar Tanrıyar gözaltına alındı

Siyasetçiler hakkında çeşitli iddialarda bulunan Tamar Tanrıyar hakkında, Serhat Albayrak'ın sahibi olduğu Turkuaz Medya Grubu'na ilişkin açıklamalarının ardından resen soruşturma başlatıldı. Yurt dışına kaçtığı iddia edilen Tanrıyar'ın Türkiye'ye gelerek teslim olduğu öğrenildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Tanrıyar'ın Kuşadası'na gelerek teslim olduğunu belirtti.

"KENDİSİ GELEREK TESLİM OLDU"

Tamar Tanrıyar'ın Kuşadası'na bir kruvaziyer gemisiyle geldiği öğrenildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ise soruşturmaya ilişkin açıklama yaptı. Başsavcılığın açıklaması şöyle:

“Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan şüpheli tamar tanrıyar isimli şahıs yurtdışından kendisi gelerek Kuşadası’nda teslim olmuştur. Şüpheli hakkındaki soruşturma işlemleri devam etmektedir.”

EVİNDE ARAMA YAPILACAK

Sabah Gazetesi yazarı Dilek Güngör, Tanrıyar'ın evinde arama yağılacağını belirtti. Güngör'ün paylaşımı şöyle:

"Tamar Tanrıyar yakalandı, gözaltına alındı. Şimdi İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nda soruşturmayı yürüten Savcı Edip Şahiner’in koordinesinde Tanrıyar’ın evinde yapılacak arama ve dijital materyal incelemelerinde varsa bağlantılar, kurulan kumpasın detayları ortaya çıkacaktır.

Kamuoyunun beklentisi net: Soruşturma titizlikle, tüm yönleriyle yürütülüp, kumpasın ya da hukuka aykırı bir organizasyonun ortaya çıkarılması. Gerçek er ya da geç ortaya çıkar!"

NELER OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya paylaşımları nedeniyle Tamar Tanrıyar hakkında resen soruşturma başlattı. Tanrıyar’a, bir kısım sosyal medya platformunda kamuoyuna açık şekilde suç teşkil eden paylaşımlar yaptığı gerekçesiyle 'Cumhurbaşkanı'na hakaret' ve 'Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçlamaları yöneltildi.

Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen Tanrıyar’ın, 23 Haziran’da eşi Can Tanrıyar ile birlikte Marmaris Hudut Kapısı’ndan yurt dışına çıktığı belirlendi. Bunun üzerine Tanrıyar hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Yurt dışından yayın yapan Tamar Tanrıyar, Sözcü Grubu’nun yeni gazetesinin Turkuaz Matbaacılık tarafından dağıtılmasını hedef almıştı. Tanrıyar, Albayrak ailesine yönelik sözlerinde “kripto” ifadesini kullanarak “FETÖ” imasında bulunmuş ve “Size 1 Temmuz’a kadar müsaade. Yani 4 gününüz var çocuklar. Koptunuz koptunuz, yoksa beni susturamazsınız” demişti.

Tanrıyar’ın açıklamalarına AKP’li Mücahit Birinci sert tepki göstermişti. Birinci, Albayrak ailesinin 15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yanında olduğunu belirterek, “Turkuvaz’ın gazete dağıtımını kendi dünya görüşüne göre mi düzenleyecek?” ifadelerini kullanmıştı. Birinci ayrıca Tanrıyar ile hareket eden kişilere de uyarıda bulunarak, bu kişilerle yapılan yazışma, ses kaydı ve arama kayıtlarının mahkeme salonlarında gündeme gelebileceğini söylemişti.