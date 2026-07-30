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Son Dakika | Seçim sonuçlandı: İzmit Belediyesi CHP'de kaldı

Son dakika haberi... Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in tutuklanmasının ardından İzmit Belediye Meclisi'nde yapılan Belediye Başkan Vekili seçimini CHP'nin adayı Lütfü Obuz kazandı.

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Son Dakika | Seçim sonuçlandı: İzmit Belediyesi CHP'de kaldı
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İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in tutuklanarak görevden uzaklaştırılmasının ardından meclis üyeleri Belediye Başkan Vekilini belirlemek için sandığa gitti.

Üç tur süren seçimleri CHP'nin adayı Lütfü Obuz kazandı.

Son Dakika | Seçim sonuçlandı: İzmit Belediyesi CHP'de kaldı - Resim : 1
Lütfü Obuz - Fatma Kaplan Hürriyet

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Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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