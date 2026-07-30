Son Dakika | Seçim sonuçlandı: İzmit Belediyesi CHP'de kaldı
Son dakika haberi... Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in tutuklanmasının ardından İzmit Belediye Meclisi'nde yapılan Belediye Başkan Vekili seçimini CHP'nin adayı Lütfü Obuz kazandı.
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İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in tutuklanarak görevden uzaklaştırılmasının ardından meclis üyeleri Belediye Başkan Vekilini belirlemek için sandığa gitti.
Üç tur süren seçimleri CHP'nin adayı Lütfü Obuz kazandı.
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Kaynak: Halk TV Haber Merkezi