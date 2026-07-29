İzmit Belediye Başkanı Hürriyet'ten net tavır: AKP'ye geçeceğime paşa paşa yatarım
Tutuklu bulunan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'i cezaevinde ziyaret eden avukatı Eray Akbal, Hürriyet'in kamuoyuna iletilmesini istediği mesajı paylaştı. Hürriyet'in, "AKP'ye geçeceğime paşa paşa yatarım" dediği aktarıldı.
Tutuklu bulunan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'i cezaevinde ziyaret eden avukatı Eray Akbal, görüşmenin ardından Hürriyet'in kamuoyuna gönderdiği mesajı paylaştı.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Akbal, Hürriyet'in kendisinden İzmitlilere ve kamuoyuna bir mesaj iletmesini istediğini belirtti.
Akbal, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"İzmit Belediye Başkanımız Sayın Fatma Kaplan Hürriyet'i cezaevinde ziyaret ettim. Fatma Hanım bir mesajı sizlere iletmemi istedi: 'AKP'ye geçeceğime paşa paşa yatarım.'"
Fatma Kaplan Hürriyet'in cezaevinden gönderdiği bu mesaj, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.
GÖZALTINA ALINIRKEN "GÖNLÜM RAHAT" DEDİ
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Fatma Kaplan Hürriyet ile eşinin de aralarında bulunduğu 20 kişi 23 Temmuz'da tutuklandı. İzmit Belediye Başkanı Hürriyet gözaltına alınırken yaptığı açıklamada, "Gönlüm rahat. Ekşi yemedim ki karnım ağrısın" dedi.