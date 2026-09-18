Son Dakika | Özgür Özel'den borsa tepkisi: İnsanların canına okudular, kul hakkı yediler

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, borsada küçük yatırımcıların mağdur edildiğini söyledi. Terra Fon üzerinden kazanç sağlayanların açıklanmasını ve bu kişilerden tahsil edilecek paraların mağdurlara verilmesini istedi.

Türkiye turunu Bursa'da sürdüren Özgür Özel, açıklamasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Borsada son günlerde yaşananlara tepki gösteren Özel, geçimini sağlamak için küçük birikimlerini değerlendirmeye çalışan insanların zarara uğratıldığını söyledi.

KÜÇÜK YATIRIMCILARIN KAYBINA DİKKAT ÇEKTİ

Özel borsada 7 milyon yatırımcı bulunduğunu belirten Özel, bunların 3,5 milyonunun 10 bin lira ve altında işlem yaptığını söyledi.

Özel, küçük birikimlerini büyütme umuduyla borsaya girenlerin yaşadığı kayıplara dikkat çekti.

Özel, şu ifadeleri kullandı:

"Arkadaşlar şu kadarını söyleyelim; son günlerde yaşananlarla Türkiye'deki birçok masum, maaşından kıt kanaat arttırmış, belki geçinebilmek için, kira ödeyebilmek için umudunu borsada bir şeyler kazanmaya bağlamış insanların canına okudular, kul hakkını yediler. Bir rakam vereyim; Bursa'da... borsada, borsada 7 milyon yatırımcı var. Bunların 3,5 milyonu, yarısı 10 bin lira ve altında işlem yapıyor. Bu ne demek? Bu çaresizlik demek, bu umutsuzluk demek...

10 bin lira altındaki o küçücük paramı borsada büyütür müyüm umuduyla gelmiş olan kişilerin hakkını yemek demek."

Bürokraside, bakanlıklarda ve adalet bürokrasisinde etkili kişilerin geçmişte fonlarda yaptığı işlemlerin önümüzdeki dönemde tartışılacağını söyleyen Özel, vatandaşın hakkını koruyacakları yönündeki açıklamalara da tepki gösterdi. Özel, "Birileri kendi kendileriyle mücadele mi vadediyor?" diye sordu.

Özel şunları ifade etti:

"Bugün çeşitli yerlerden açıklamalar yapılıyor. Şimdi önümüzdeki dönemde bu devletteki kudretli kişilerin, hem bürokraside hem bakanlıklarda, adalet bürokrasisindeki kudretli kişilerin geçmişte bu fonlarda ne işlemler yaptığı çok tartışılacak. Bugün açıklama duyuyorum, açıklama diyor ki; 'Efendim vatandaşımızın hakkını yedirmeyeceğiz, yiyenlerle mücadele edeceğiz.' Birileri kendi kendileriyle mücadele mi vadediyor?"

TERRA FON'DA KAZANANLARIN AÇIKLANMASINI İSTEDİ

Terra Fon'un vatandaşların erişimine kapalı olduğu dönemde 948 kat değer kazandığını öne süren Özel, bu süreçte kazanç sağlayanların fon açıldıktan sonra yüksek fiyatlı hisseleri vatandaşa satarak çekildiğini iddia etti. Özel, bugün devlet adına açıklama yapan bazı kişilerin de bu işlemlerde yer aldığını savundu.

Fonun kapalı olduğu dönemde kimlerin yatırım yaptığının ve ne kadar kazandığının açıklanmasını isteyen Özel, şöyle konuştu:

"O Terra Fon'da, fonun kapalı olduğu dönemde 948 kat değer kazanırken parasına para katıp, fonu sonra açıp 'Aaa ne çok değer kazanan fonmuş' diye biraz da başta yükseklere götürüp, ellerindeki hisseleri, yok yere yükselttikleri hisseleri millete çakıp, parayı kapıp kaçanlar bugün devlet adına açıklama yapmaya başlamışlar. 'Efendim kimsenin hakkını yedirmeyecek bilmem ne...' Hadi bakalım! Hadi bakalım! Çok net söylüyoruz buradan; Terra Fon kapalıyken, yani kapalı bir fon olarak siz size kapıp kapıp hisseleri yükseltiyorken o fonda kimlerin parası vardı? Açıklayabiliyor musunuz?

Amerika'da benzer bir durumda bu açıklandı ve o parayı kazananlardan para alındı, vatandaşa dağıtıldı. Buradan çağrımızdır; Terra Fon'un vatandaşa kapalı, kendilerine açık dönemde 948 kat değer kazanırken oralarda at oynatanların isimleri, kazandıkları paralar açıklansın. Onlardan bu paralar tahsil edilip, açıldıktan sonra vatandaşa satılıp kendileri kaçanların vatandaştan çarptığı paralar vatandaşa verilsin."

BAZI YATIRIMCILARIN HİÇ ÖDEME ALAMAYABİLECEĞİNİ SÖYLEDİ

Özel, İş Bankası ve Ziraat Bankası'nın fonları satarak elde edilen parayı dağıtmasına ilişkin düzenlemeyi de eleştirdi. Özel, bu yöntemle bazı yatırımcıların yatırdıkları paranın kırkta birini bile alamayabileceğini, bazılarının ise hiç ödeme alamayabileceğini savundu.

ABD'de benzer bir olayda kazanç sağlayanların açıklandığını ve bu kişilerden tahsil edilen paraların mağdurlara dağıtıldığını söyleyen Özel, Türkiye'de de aynı yöntemin uygulanmasını istedi.

TİCARİ SIR GEREKÇESİNE TEPKİ

Fondaki yatırımcıların kimliklerinin ticari sır gerekçesiyle gizlenmesine karşı çıkan Özel, şunları söyledi:

"Yoksa yapılan düzenlemeyle, 'Efendim İş Bankası Terra Fon'u, Ziraat Bankası diğer fonu satacakmış, bu parayı bölüştürecek...' İhtimal ki bazıları koydukları paranın kırkta birini bile alamayacaklar. Bazıları hiç alamayacaklar. Oysaki devletin en tepesindekilerin neler yaptığını biliyoruz. Bu konuda Amerika nasıl şeffaf davrandı, benzer bir skandaldan parayı kazananları ilan edip tahsil edip milletin haksızlığını yerine getirdiyse, giderdiyse aynı şeyi bekliyoruz. Onun dışındaki her türlü lafügüzaf. 'Fon kapalıyken kimler vardı açıklayamayız, bu efendim sır, ticari sır...' Öyle ticari sır olmaz. Vatandaşın canına okuyan, vatandaşı dolandıranın ticari sırrı falan olmaz. Hepsi açıklanmalıdır. Yakında bazı isimlere soracağım; sen İş... Terra Fon'dan işlem yaptın mı? Terra Fon hissesi aldın mı? Ne zaman aldın, ne zaman sattın diye. Bu sorulara hazırlansınlar"

BOZBEY'İ CEZAEVİNDE ZİYARET ETTİ

Bursa programına sabah saatlerinde Mustafa Bozbey'i cezaevinde ziyaret ederek başladığını anlatan Özel, Bozbey'in son yerel seçimleri 160 binin üzerinde oy farkıyla kazandığını belirtti. Bozbey'in geçmiş dönemle ilişkilendirilen suçlamalarla haksız yere tutuklandığını savundu.

Partisinin belediye meclisi seçimlerinde AKP'den 60 binden fazla oy aldığını söyleyen Özel, ilçeler arasındaki dağılım nedeniyle AKP'nin mecliste daha fazla üyeye sahip olduğunu anlattı. Bozbey'in tutuklanmasının ardından başkanvekili belirlenmesini seçmen iradesine müdahale olarak değerlendirdi.

Kentte iş insanlarıyla da görüştüğünü belirten Özel, programının devamında çiftçilerin ve esnafın sorunlarını dinleyeceğini söyledi.

"BOZBEY'E YENİ PARTİ ROZETİ TAKACAĞIM"

Özel, Mustafa Bozbey'in YENİ Parti'ye katılacağını da duyurdu. Özel şunları ifade etti:

"Sayın Bozbey zaten önceki partiden istifa etti. Şu anda da gönlü bizimle beraber. Cezaevinde şu anda kendisi. Bursa'da da bizim yeni partimize gelmemiş, görevde herhangi bir belediye başkanımız ya da vekilimiz yok. Sayın Bozbey'in de hem gönlü hem bütün desteği bizimle birlikte. Çıktığında da büyük bir onurla yakasına 'Yeni Parti' rozetini ben takacağım."