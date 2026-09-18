Son Dakika | Özgür Özel'den 'Erdoğan son kez aday olacak' diyen Saray'a yanıt

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın danışmanlarından Mehmet Uçum, dün seçim tarihi duyurusu ve Erdoğan'ın son kez aday olacağı açıklamasını yaptı. Bursa'da kıldığı cuma namazının ardından açıklamada bulunan YENİ Parti lideri Özel, "Ne Saray'ın danışmanlarının ne Saray'daki diğer kişilerin değil, milletin ve milletin vekillerinin bileceği işler bunlar. 360 milletvekili karar vermeden bu dedikleri meselenin gerçekleşmesi mümkün değil" yanıtını verdi.

BURSA'DAN YANITLADI

YENİ Parti'yi kurmasının ardından Türkiye turuna kaldığı yerden devam eden Özgür Özel, Bursa Ulu Camii'nde cuma namazını kılmasının ardından hem gündeme ilişkin açıklamalar yaptı hem de basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Ekonomiyi sarsan borsadaki deprem açıklamasının ardından bir basın mensubu Özel'e, dün Erdoğan'ın danışmanı Uçum tarafından yapılan seçim açıklaması hakkındaki düşüncelerini sordu. Özel, Erdoğan'ın son defa adaylığı konusunda kararın millet tarafından verileceğini, seçimin erkenden yapılması içinse 360 vekile gerek olduğunu hatırlattı.

"Arkadaşlar; ne Saray'ın danışmanlarının ne Saray'daki diğer kişilerin değil, milletin ve milletin vekillerinin bileceği işler bunlar. 360 milletvekili karar vermeden bu dedikleri meselenin gerçekleşmesi mümkün değil.

"BİZ SEÇİM YAP DEDİK: KAÇTILAR"

Adalet ve Kalkınma Partisi'nin şu anda 280 milletvekili var. Onun dışında diğer partilerin dağılımları ortada. Biz Erdoğan'a 'Aday olacaksan 2,5'uncu senesinde, tam dönemin ortasında gel seçim yap, erken seçim yapalım' dedik, kaçtılar.

"BAŞKA FORMÜLLERİN PEŞİNDE KOŞMASINLAR"

"Şimdi başka formüller aramak ve birtakım hesaplar yapmanın peşinde koşmasınlar. Eninde sonunda şunu söyleyeyim; bu seçimden, bu sandıktan kaçamazlar. Öyle seçimden bir ay önce de 'Seçimleri aldık, bunun adı erken seçimdir' falan diye milleti kandıramazlar. Biz o sandığa varacağız ve o seçimi alacağız arkadaşlar"

AKIN GÜRLEK DE SEÇİM TARİHİ İÇİN AÇIKLAMA YAPTI

Seçim tarihi ve aday tartışmalarına bugün Adalet Bakanı Gürlek de katıldı. Adana'da katıldığı teşkilat buluşmasında konuşan Gürlek, "2028 yılında Sayın Cumhurbaşkanımızı tekrar seçmek için bir seçim düzenlenecek. Bu konuda teşkilatlara, kıymetli teşkilat mensuplarımıza, dava arkadaşlarımıza, yol arkadaşlarımıza çok önemli sorumluluk düşüyor” dedi.