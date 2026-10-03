Son Dakika | Özgür Özel'den Ataşehir operasyonuna tepki! "Milletin vermediği İstanbul'u alacaklar"

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Artvin'in Kemalpaşa ilçesini ziyaretinde bu sabah yapılan Ataşehir Belediye oprasyonuna tepki gösterdi.

Yakın zamanda 6 Meclis Üyesi'nin AKP'ye geçmesini hatırlatan Özel, operasyonun Ataşehir Belediye Başkanvekili Murat Güneş'in 2 gün öce yayımladığı mesaja dikkat çekti:

"Daha bugün sabah, bugün sabah İstanbul'da pırıl pırıl evladımız, Ataşehir Belediye Başkanımız Onursal'ı almışlardı. 12 farkla öndeydik. 6 belediye meclis üyesini baskıyla, şantajla, parayla yanlarına çektiler geçen hafta.

Eşitlik yaptılar güya. Başkanvekilimize "İstifa et, istifa et" baskı yaptılar. Dün açıklama yaptı: "Teslim olmayacağım" diye."

"İSTANBUL'U ALACAKLAR ERDOĞAN KAZANMIŞ OLACAK"

Özel, operasyonun ardından daha önce de YENİ Partili isimlerin işaret ettiği konuya değindi.

İBB Meclisi'nde çoğunluğun Cumhur İttifakı'na geçme iddiasını Özgür Özel şu sözlerle dile getirdi:

"Bu sabahleyin gittiler onu evlerinden aldılar ki onu, milletin vermediği Ataşehir'i, milletin vermediği Ataşehir'i, milletin vermediği Ataşehir'i alacaklar, milletin vermediği İstanbul'u alacaklar, Tayyip Erdoğan kazanmış olacak"

Özel, konuşmasının devamın fon skandalına değindi. AKP'li isimlerin skandalda yer aldığını hatırlatan Özel'in konuşması şöyle:

"YİYİP DOYMADILAR KENDİ SEÇMENLERİNİ KAZIKLAMAYA BAŞLADILAR"

"Her şey yenilenecek" diyor. Bu ülkede önce bu iktidar yenilenecek, sonra her şey yenilenecek!

Kimse umutsuzluğa kapılmasın. Kimse bu ekonomik zorlukların, bu yoksulluğun kalıcı olduğunu düşünmesin. Onlar bu ülkenin varlıklarını bir şekilde kendi yandaşlarına açıktan peşkeş çektiler. İhalelerle, yaptıkları haksız mülakatlarla işi de, aşı da yandaşlarına layık gördüler. Ama bir... Yiyip yiyip doymayan, insan yiyen bir mikrop gibi en sonunda bizde yiyecek bir şey kalmayınca, döndüler kendilerine oy veren seçmenlerini, kendi üyelerini kazıklamaya.

Kurdukları fona "Güvenin buna, bakanlar burada, hepimiz buradayız" deyip fona paraları yüklettiler. Kendileri paralarını katladılar; 27 daire parası koyup 380 daire parası çekip kaçtılar. Ama çaldıkları o 340-360 daireyi, kendilerine oy verenlerin küçücük küçücük hesaplarından alıp kaçtılar.

"LİSTE ERDOĞAN'IN ÖNÜNDEDİR"

Bu partinin, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bakanları bu işin içindedir, yöneticileri bu işin içindedir. Listesi Tayyip Erdoğan'ın önündedir.

Daha son seçimde "Türkiye Yüzyılı" diye kampanya yapan adam suçüstü yakalanmıştır, iki dönem milletvekili. Yurt dışına kaçmasın diye çıkış yasakları konmuştur. Ama herkes şunu bilsin ki, şimdi bir hesap numarası açtılar, hesap numarası. Diyorlar ki: "Sen fondan para kazandıysan, bu garibanı çarptıysan kendi kendine bu hesaba bu parayı koy, bu işin üstünü kapatalım. Sen de duyulma, AK Partili olduğun da duyulmasın.

Ey Erdoğan! Hırsız yakalandığında... Hırsız yakalandığında yakalanana kadar para hırsızın. Yakalanınca çaktırmadan şuraya koy, "Seni de söylemeyelim, millet duymasın. Bizden olduğunu millet duymasın."

"BİZDE İKİ KURUŞ BULAMADIN, SENİN BAKANINDA İKİ MİLYARI İSPATLADIK"

Vallahi de duysun, billahi de duysun! Bize dünya kadar iftira attın, iki kuruş bulamadın; biz senin bakanında iki milyar lirayı ispatladık, iki milyar lirayı!

Dünya kadar operasyon yapıyorlar. Bizim arkadaşlarımızın ne evlerinden ne başka bir yerden kör kuruş, kör kuruş hesabını veremeyeceği para çıkmazken bunların her tarafından akıyor.

17-25 Aralık'ta... 17-25 Aralık'ta bakanlarının evlerinden, odalarından ayakkabı kutularıyla paralar çıktığında önce "FETÖ'cüler koydu" dedi, sonra faiziyle bakanlara, evlatlarına paraları geri verdi.

"KİŞİ KENDİNDEN BİLİR İŞİ"

Elbise torbalarından para çıkan adamı yurt dışında, döndü, Türkiye'yi temsil etsin diye büyükelçi yaptı.

Her tarafları... Bütün AK Partililer biliyor ki, onların payı verilmeden ne ihale alınır, onlara pay vermeden hiçbir şeye sahip olunmaz.

Kişi kendinden bilir işi. Türlü iftirayla cumhurbaşkanı adayımıza, suçsuz belediye başkanlarımıza saldırdılar, biz buna teslim olmadık. Biz teslim olmadıkça hırslandılar, partimize saldırdılar. Partimizi elimizden aldılar. Hep yendiklerini geri getirip ilk seçimde onları yenenleri yenmeye, ötelemeye, bizi siyasetin dışına itmeye kalktılar ama bir yerde yanıldılar:

Buradan bütün Türkiye'nin önünde, Türkiye'nin önünde buradan sesleniyorum: Bu kadar haksızlık, bu kadar hukuksuzluk, bu kadar vicdansızlığa rağmen teslim olmadık, olmayacağız!

Asla ve asla! Birimiz düşse, öbürümüz onun düştüğü yerden yola devam edeceğiz! Bu iktidarı değiştirecek bu ülkedeki yoksulların, garibanların, geride kalmışların, yani aslında bu memleketin gerçek sahiplerinin umudu olmaya, onların iktidarını kurmaya kadar mücadeleye devam edeceğiz!"