Son dakika | Ataşehir’de 6 CHP’li AKP’ye katıldı: Biri İBB Meclis Üyesi

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Ataşehir Belediye Meclisi’nde CHP’li 6 meclis üyesi AKP’ye katıldı. Oğuz Sarul, Sinan Emrah Yıldırım, Fatih Evliyaoğlu, Abdullah Aslan, Cengiz Kayayurt ve Mehmet Alver, Ataşehir’de düzenlenen Yerel Gündemli Danışma Meclisi’nde gerçekleştirilen programda AKP’ye geçti. AKP’ye katılan Oğuz Sarul’un aynı zamanda İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nde de görev yaptığı belirtildi.

6 CHP’Lİ MECLİS ÜYESİ AKP’YE KATILDI

Ataşehir Belediye Meclisi’nde CHP sıralarında görev yapan 6 meclis üyesi, düzenlenen Yerel Gündemli Danışma Meclisi’nde AKP’ye katıldı.

AKP’ye geçen isimler Oğuz Sarul, Sinan Emrah Yıldırım, Fatih Evliyaoğlu, Abdullah Aslan, Cengiz Kayayurt ve Mehmet Alver oldu.

SARUL, İBB MECLİSİ’NDE DE GÖREV YAPIYOR

AKP’ye katılan Oğuz Sarul’un Ataşehir Belediye Meclis üyeliğinin yanı sıra İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nde de görev yaptığı belirtildi.