Son Dakika | Özel'in PM hamlesine Kılıçdaroğlu cephesinden yanıt! Yine 'tedbir var' dediler

CHP Lideri Özgür Özel’in ekibinden 28 Parti Meclisi üyesinin istifa etmesinin ardından, Kemal Kılıçdaroğlu cephesinden ilk açıklama geldi. Kılıçdaroğlu yönetiminin sözcüsü Müslim Sözcü'ye konuşan Sarı, olağanüstü kurultay tartışmalarına ilişkin “Tedbir kararı oldukça kurultay toplanamaz. Hem de hiçbir yolla” dedi.

Anka'ya konuşan Kılıçdaroğlu'nun yardımcısı Berhan Şimşek de şunları söyledi:

"PM'de salt çoğunluk kaybolsa da Yargıtay'da dava sonuçlanmadığı için biz ne mahalle ne ilçe seçimi yapabiliriz ne de kurultay yapabiliriz. PM'de 5 kişi de kalsa hayat devam eder."

Mahkeme kararıyla CHP yönetimine gelen Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığındaki yapı, bugün Parti Meclisi’ni toplama hazırlığı yapıyor. Ancak toplantı öncesinde yaşanan istifalar, partideki krizi yeni bir aşamaya taşıdı.

TOPLANTI ÖNCESİ 28 İSTİFA

CHP Parti Meclisi’nin 57 üyesinden 28’inin istifa ettiği öğrenildi. İstifa eden isimlerin, seçilmiş CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile hareket eden üyeler olduğu belirtildi.

Bu gelişmenin ardından Parti Meclisi’nin mevcut yapısı ve alınacak kararların hukuki durumu tartışma konusu oldu.

“PM VE MYK DÜŞTÜ”

İstifaların ardından CHP Tüzüğü’nün 24/3 maddesi gündeme geldi. Söz konusu maddeye göre Parti Meclisi üye sayısı, üye tam sayısının üçte ikisinin altına düşerse 45 gün içinde kurultaya gidilmesi gerekiyor.

Bu nedenle hem Parti Meclisi’nin hem de Parti Meclisi içinden oluşan Merkez Yönetim Kurulu’nun düştüğü öne sürüldü.

TÜZÜK KURULTAYI İŞARET EDİYOR

CHP Tüzüğü’nün 24/3 maddesinde şu ifadeler yer alıyor:

“Parti Meclisinde boşalan üyelikler, sırasıyla yedek üyelerle doldurulur. Parti Meclisine bütün yedek üyeler çağrıldıktan sonra, üye sayısı, üye tam sayısının üçte ikisinin (2/3) altına düştüğünde Parti Meclisi için seçim yapılmak üzere Genel Başkan kırk beş (45) gün içinde kurultayı toplantıya çağırır.”

CHP’nin seçilmiş sözcüsü Zeynel Emre de yaptığı açıklamada Parti Meclisi’nin fiilen düştüğünü savundu. Emre, bu aşamadan sonra kurultay dışında karar alınamayacağını belirtti.

Emre şu ifadeleri kullandı: