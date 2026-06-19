Son Dakika | Mersin Silifke Belediyesi'ne operasyon!

Mersin’in Silifke ilçesinde belediyeye yönelik sabah saatlerinde operasyon düzenlendi. Silifke Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında İl Jandarma Komutanlığı ekipleri belediye binasında arama yaptı.

Jandarma ekipleri sabah saatlerinde belediye binasına geldi. Binanın giriş ve çıkışları kontrol altına alınırken, mesai için gelen belediye personelinin içeri alınmadığı öğrenildi.

BELEDİYE BAŞKANI GÖZALTINDA

Soruşturma kapsamında yalnızca belediye binasında değil, farklı adreslerde de arama yapıldığı belirtildi. Operasyonda Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut’un da aralarında bulunduğu çok sayıda kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Belediyede görev yapan bazı başkan yardımcıları ile özel kalem müdürünün de gözaltına alındığı iddia edildi.

Bu sabah İstanbul Adalar Belediyesi'ne de operasyon düzenlenmişti. Başkan Ali Ercan Akpolat da gözaltına alınmıştı.