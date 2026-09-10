Son Dakika | Menzil tarikatına operasyon gelecek iddiasına ilk resmi açıklama geldi
Son dakika... Adalet Bakanı Akın Gürlek, Menzil tarikatına yönelik operasyon geleceği iddiasına ilk kez yanıt verdi. Gürlek, "Şuan yürütülen özel bir çalışma yok" dedi.
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Son dakika... Adalet Bakanı Akın Gürlek, Menzil tarikatına yönelik operasyon geleceği iddiasına ilk kez yanıt verdi. Gürlek, "Şuan yürütülen özel bir çalışma yok" dedi.
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Kaynak: Halk TV Haber Merkezi