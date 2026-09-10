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Halk TV Siyaset Son Dakika | Menzil tarikatına operasyon gelecek iddiasına ilk resmi açıklama geldi

Son Dakika | Menzil tarikatına operasyon gelecek iddiasına ilk resmi açıklama geldi

Son dakika... Adalet Bakanı Akın Gürlek, Menzil tarikatına yönelik operasyon geleceği iddiasına ilk kez yanıt verdi. Gürlek, "Şuan yürütülen özel bir çalışma yok" dedi.

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Son Dakika | Menzil tarikatına operasyon gelecek iddiasına ilk resmi açıklama geldi
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Son dakika... Adalet Bakanı Akın Gürlek, Menzil tarikatına yönelik operasyon geleceği iddiasına ilk kez yanıt verdi. Gürlek, "Şuan yürütülen özel bir çalışma yok" dedi.

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Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Tarikat Cemaat Akın Gürlek
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