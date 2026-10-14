Son Dakika | Mansur Yavaş'tan Halk TV'ye kayyum atanmasına tepki: Haber alma hakkına yönelik açık müdahale

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Halk TV'ye kayyum atanmasına tepki gösterdi.

Yavaş, Halk TV'ye kayyum atanmasının basın özgürlüğüne ve halkın haber alma hakkında açık bir müdahale olduğunu dile getirdi.

Yavaş, şunları ifade etti:

2026 Dünya Basın Özgürlüğü Endeksi’nde Türkiye, 180 ülke arasında 163. sırada. Bu tablo, ülkemizde basın özgürlüğünün geldiği noktayı bütün açıklığıyla ortaya koyuyor. Oysa Anayasamızın 28. maddesi son derece açıktır: “Basın hürdür, sansür edilemez.” Basın özgürlüğü, yalnızca gazetecilerin değil, halkın doğru haber alma hakkının da güvencesidir ve eleştiri suç değil demokrasinin vazgeçilmez bir parçasıdır. En çok izlenen haber kanallarından biri olan Halk TV’ye kayyum atanması, basın özgürlüğüne ve halkın haber alma hakkına yönelik açık bir müdahaledir!