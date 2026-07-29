Son Dakika | Manisa'da butlancılar birbirine girdi! Polisler zor ayırdı

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Manisa’da CHP İl Başkanlığı binasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Mutlak butlan yönetimi tarafından atanan üyelerin birbirine girdiği olayda bir kişinin yaralandığı belirlendi.

MANİSA'DA BUTLANCILAR BİRBİRİNE GİRDİ

Manisa Olay'da yer alan habere göre; mutlak butlan CHP'sinin Manisa İl Başkanlığına görevlendirdiği parti üyeleri arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda bir kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

1 KİŞİ YARALANDI

Olay yerine yönlendirilen ekipler tarafları ayırmakta güçlük çekerken hafif yaralanan kişiye sağlık ekiplerince ayakta müdahale yapıldı.

Yaralının durumunun iyi olduğu belirtildi. Polis ekipleri bina ve çevresinde güvenlik önlemleri alırken olayla ilgili inceleme başlatıldı.