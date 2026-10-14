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Halk TV Siyaset Son Dakika | İYİ Parti'den Halk TV'ye kayyum atanmasına tepki: En tehlikeli noktadayız

Son Dakika | İYİ Parti'den Halk TV'ye kayyum atanmasına tepki: En tehlikeli noktadayız

Son dakika... Halk TV'ye kayyum atanmasına İYİ Parti'den ilk tepki geldi. İYİ Parti Grup Başkanvekili Buğra Kavuncu, "Gözü dönmüş bir iktidarın gelebileceği en tehlikeli noktadayız" dedi.

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Son Dakika | İYİ Parti'den Halk TV'ye kayyum atanmasına tepki: En tehlikeli noktadayız
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İYİ Parti Grup Başkanvekili Buğra Kavuncu şunları ifade etti:

Şafak vakti Halk TV’nin kapısına dayanıp kayyum atadılar. Türkiye’de muhalif bir televizyon kanalına resmen baskın yaptılar! Gözü dönmüş bir iktidarın gelebileceği en tehlikeli noktadayız. Bu çabalarınız yolsuzlukları, vurgunları, ülkemizi düşürdüğünüz rezil hali, milletin sefaletini örtemeyecek. Halk TV’nin ve basın emekçilerinin yanındayız. Siz kaybediyorsunuz, kaybedeceksiniz.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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