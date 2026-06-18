Son Dakika | İtalyan hava savunma sistemi Konya'daki komutanlığa konuşlandı! MSB duyurdu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) , NATO hava savunması, yerli hava savunma sistemleri ve dost ülke askerlerine verilen eğitimlere ilişkin açıklama yaptı.

Bakanlık, NATO Daimi Savunma Planı kapsamında İtalya’ya ait bir SAMP/T Hava Savunma Sistemi’nin Türkiye’de konuşlandırıldığını duyurdu.

SAMP/T SİSTEMİ KONYA’DA KONUŞLANDIRILDI

MSB açıklamasında, “NATO Daimi Savunma Planı kapsamında ittifakın hava savunmasının güçlendirilmesi amacıyla İtalya'ya ait bir adet SAMP/T Hava Savunma Sistemi bugün 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığında konuşlandırılmıştır” ifadelerine yer verdi.

Bakanlık, Türkiye’nin değişen tehdit ortamına karşı yerli ve millî hava savunma sistemlerini geliştirmeyi sürdürdüğünü de bildirdi.

Açıklamada, Siper Hava Savunma Silah Sistemi’nin son testinde başarılı olduğu belirtildi. MSB, “Ayrıca ülkemiz, değişen tehdit ortamını dikkate alarak yerli ve millî hava savunma sistemlerimizin geliştirilmesi sürdürmektedir. Bu kapsamda Hava Kuvvetleri Komutanlığımızın envanterindeki Siper Hava Savunma Silah Sistemi, 12 Haziran’da Sinop Atış Alanı’nda gerçekleştirilen test kapsamında yüksek süratli ve manevra kabiliyetine sahip Süper Şimşek hava hedefini başarıyla imha ederek “Tam Harekât Kabiliyeti”ne ulaşmıştır” açıklamasını yaptı.

Bakanlık, Çelik Kubbe projesinin Türkiye’nin hava ve füze savunma kapasitesini güçlendirmeyi hedeflediğini vurguladı.

MSB, “Çelik Kubbe projesiyle yürütülen tüm çalışmaların temel amacı, ülkemizin çok katmanlı hava ve füze savunma kapasitesini güçlendirmek, caydırıcılığını artırmak ve millî güvenliğini en üst seviyede teminat altına almaktır” dedi.

5 ÜLKEDEN 503 ASKERİ PERSONELE EĞİTİM

Milli Savunma Bakanlığı, dost ve müttefik ülkelerle yapılan anlaşmalar kapsamında eğitim ve danışmanlık faaliyetlerinin sürdüğünü de açıkladı.

Bakanlık açıklamasında, “Bakanlığımız tarafından, birçok dost ve müttefik ülke ile imzalanan ikili anlaşmalar kapsamında eğitim ve danışmanlık faaliyetleri yürütülmektedir. Hâlihazırda, Dağ, Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı/Isparta'da Kırgızistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Mali, Libya’nın her iki tarafı ve Somali olmak üzere 5 dost ve müttefik ülkeden toplam 503 Misafir Askerî Personele eğitim verilmektedir” ifadelerini kullandı.

16 ÜLKEYE EĞİTİM KONTENJANI

MSB, 2026-2027 dönemi için 16 ülkeden personele eğitim kontenjanı ayrıldığını da duyurdu.

Açıklamada, “Ayrıca, 2026-2027 Misafir Askerî Personel Kontenjan Planı kapsamında 16 ülkeden (Azerbaycan, Burundi, Bangladeş, Gine, Kazakistan, Kırgızistan, KKTC, Kuzey Makedonya, Libya, Macaristan, Mali, Moğolistan, Özbekistan, Senegal, Somali, Türkmenistan) toplam 448 personele eğitim kontenjanı tahsis edilmiştir. Yıl içerisinde dost ve müttefik ülkelerden iletilen ilave kontenjan talepleri doğrultusunda bu sayıda artış meydana gelmesi öngörülmektedir” denildi.