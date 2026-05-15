Son Dakika | İstanbul'da Gürsel Tekin'in kayyumluğuna devam kararı

CHP'nin İstanbul İl Kongresi'ne karşı başlatılan soruşturmanın ardından İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik görevden alınmıştı. Özgür Çelik'in yerine eski CHP'li vekil Gürsel Tekin kayyum olarak atanmıştı.

CHP’nin 38. Olağan İstanbul İl Kongresi'nde seçilen başkan ve yönetimin tedbiren görevden uzaklaştırılmaları talebi ile kongre ve kongrede alınan kararların iptaline yönelik açılan davada bugün yeni duruşma görüldü.

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, eksiklerin giderilmesi hususuyla duruşmayı 10 Temmuz 2026 saat 11.00’e erteledi. Gürsel Tekin ve heyeti, İstanbul'da kayyumluğa devam edecek.

NE OLMUŞTU?

8 Ekim 2023'te Haliç Kongre Merkezi'nde, CHP'nin İstanbul İl Kongresi düzenlenmişti. Kongrede Özgür Çelik, 342 oy alarak İstanbul İl Başkanı seçilmişti. Bir diğer aday Cemal Canpolat ise 310 oy almıştı.

Çelik kongrede, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun desteklediği aday olarak öne çıkmıştı.

CHP'nin 4-5 Kasım 2023'te yapılan 38'inci Olağan Kurultayı'na ilişkin başlatılan soruşturmanın ardından bir soruşturma da kongreye açılmıştı.

İstanbul 45'inci Asliye Hukuk Mahkemesi tedbir kararı vererek Özgür Çelik ve yönetimini görevden almıştı.

Çelik'in yerine eski CHP milletvekili Gürsel Tekin başkanlığında 5 kişilik kayyum heyeti atanmıştı.