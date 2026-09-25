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Son Dakika | Genelkurmay Başkanı Selçuk Bayraktaroğlu, Suudi Arabistan'a gidiyor

Son dakika... TSK Genelkurmay Başkanı Selçuk Bayraktaroğlu, Mekke İttifakı toplantısına katılmak üzere Suudi Arabistan'a gidiyor.

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Son Dakika | Genelkurmay Başkanı Selçuk Bayraktaroğlu, Suudi Arabistan'a gidiyor
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Suudi Arabistan, Türkiye ve Pakistan’ın genelkurmay başkanları, Riyad’a verilecek desteği görüşmek üzere bir araya gelecek. MSB, Genelkurmay Başkanı Selçuk Bayraktaroğlu’nun toplantı için bugün Suudi Arabistan’a gideceğini açıkladı. Suudi Arabistan 'acil' diyerek ittifak ülkelerine çağrı yapmıştı.

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu’nun Suudi Arabistan’da düzenlenecek toplantıya katılacağını bildirdi. Bakanlığın açıklamasında, "Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu Mekke Savunma İttifakı Genelkurmay Başkanları Toplantısı'na katılmak üzere bugün Suudi Arabistan'a gidecek" denildi.

RİYAD’A DESTEK GÖRÜŞÜLECEK

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasına göre Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan’ın askeri komutanları ortak savunma anlaşması kapsamında bir araya gelecek.

Görüşmede Riyad’a sağlanacak destek ele alınacak. Suudi Arabistan’ın acil olarak nitelendirdiği toplantı, Husilerin saldırılarının ardından yapılacak. Bakanlık, üç ülkenin Riyad’ın kendini savunma hakkını desteklediğini belirtti.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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