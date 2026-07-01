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Son Dakika | Gazeteci Gülnur Saydam gözaltına alındı

Son dakika haberi... Cumhuriyet muhabiri Gülnur Saydam, 'Çetelerin yeni adresi İstanbul'un gözde semti Göktürk mü?' haberinin ardından gözaltına alındı.

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Son Dakika | Gazeteci Gülnur Saydam gözaltına alındı
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Cumhuriyet muhabiri Gülnur Saydam'ın "Yurttaş meydana gelen saldırılar arasında yaşam mücadelesi veriyor: Çetelerin yeni adresi İstanbul'un gözde semti Göktürk mü?" haberinin ardından, gözaltına alındığı öğrenildi.

VATAN EMNİYET'TE TUTULUYOR

Gözaltı işlemine gerekçe gösterilen neden hakkında resmi bir açıklama yapılmazken, avukatların konuyu yakından takip ettiği ve gazeteci Gülnur Saydam'ın Vatan Emniyet'te tutulduğu bildirildi.

HABER MÜDÜRÜNDEN "GERÇEKLERİ YAZMAYA DEVAM EDECEĞİZ" AÇIKLAMASI

Yaşanan gelişmenin ardından Cumhuriyet gazetesinin haber müdürü Can Uğur, sosyal medya hesabı üzerinden konuya ilişkin bir açıklama yaptı.

Son Dakika | Gazeteci Gülnur Saydam gözaltına alındı - Resim : 1

Meslektaşının gözaltına alınmasına tepki gösteren Uğur, "Cumhuriyet gerçekleri yazmaya devam edecek" diyerek şu ifadeleri kullandı:

"Muhabir arkadaşımız Gülnur Saydam an itibariyle ses getiren Göktürk’te çeteler mi var haberinin ardından gözaltına alınıyor. Vatan Emniyet’e geçiyoruz. Cumhuriyet gerçekleri yazmaya devam edecek."

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Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Gazeteci Gözaltı
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