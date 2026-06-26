Son Dakika | Gazeteci Ali Çağatay tutuklandı

"Erhan Karaal'ı polisler kaçırttı" diyen Sputnik programcısı gazeteci Ali Çağatay, dün gözaltına alınmasının ardından başlatılan soruşturma kapsamında bugün çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Sputnik programcısı gazeteci Ali Çağatay hakkında resen soruşturma başlatmıştı. Soruşturmanın, Türk Ceza Kanunu kapsamında “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” ve “devletin kurum ve organlarını aşağılama” suçlamaları doğrultusunda açıldığı bildirilmişti.

Yürütülen bu soruşturma kapsamında Çağatay, dün emniyet güçleri tarafından gözaltına alınmıştı.

SORUŞTURMANIN NEDENİ OLARAK ERHAN KARAAL PAYLAŞIMI GÖSTERİLDİ

Sputnik’te radyo programı hazırlayıp sunan Ali Çağatay hakkındaki soruşturmanın, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal’a yönelik sosyal medya platformunda yaptığı bir paylaşım nedeniyle başlatıldığı belirtilmişti.

ALİ ÇAĞATAY PAYLAŞIMINDA NE DEMİŞTİ?

Gazeteci Ali Çağatay, soruşturmaya ve ardından tutuklanmasına gerekçe gösterilen sosyal medya paylaşımında, Erhan Karaal’ın 33 saat içinde bulunarak kurtarıldığını ifade ederek şu ifadeleri kullanmıştı:

“bu hız, bu çeviklik, bu operasyonal yetenek bir tek FBİ’da var” diye düşünüp şüpheye düştüyseniz, düşmeyin, çünkü bu olay, polisin içindeki köstebeklere karşı yine polisin gerçekleştirdiği bir operasyon. İddianamenin bir yerinde, var olduğu iddia edilen 500 kg altının kokusunu alan bir grup polis, dışardan bir çeteye operasyonu taşere ediyor, “namuslu polisler” ise iz sürerek tespiti yapıp Erhan Karaal’ı elleriyle koymuş gibi buluyorlar. Yoksa, 33 saatte İstanbul’da bir kişiyi bulmak ancak FBİ filmlerinde olur."