Son Dakika | Dervişoğlu tepkisini çerçeve yasa ziyaretinden önce verdi! "Bu tezgaha düşmeyiz!"

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un “çerçeve yasa” gündemiyle kendisini ziyaret edeceğini belirterek, görüşmede yönelteceği soruyu açıkladı.

Dervişoğlu, "Geldiğinde 'Türk milletinin hukukunun çizdiği çerçeveden mi yoksa PKK’nın ve İmralı’nın çizilmesini istediği çerçeveden mi konuşacaksınız?' diye soracağım" dedi.

Yasa hazırlığında kullanılan kavramlara tepki gösteren Dervişoğlu, "Kavramlarla bize oyun oynamaya kalkmayın!" ifadelerini kullandı.

"TEZGAHA DÜŞMEYİZ"

Dervişoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu tezgaha düşmeyiz! Adına geçici yasa diyebilirsiniz. Münhasır yasa, entegrasyon yasası veya barış hukuku diyebilirsiniz. Kelimeleri değiştirerek hakikati değiştiremezsiniz. Hele hele elli bin insanın katiline kravat takıp onu barış güvercinine çeviremezsiniz."

Devlete karşı işlenen suçlara ilişkin tartışmalara da değinen Dervişoğlu, iktidarın bu suçları affetme yetkisinin bulunmadığını savundu.

Dervişoğlu, "Devlete karşı işlenen suç diye dahiyane bir çözüm ürettiğini zannedenleriniz var. Aranızda devlet biziz oyunu oynayanlar var. Bilin ki, Türk milletinin kendinden ayrı bir devleti yoktur. Ona karşı işlenmiş suçları da affedebilecek bir iktidar yoktur!" dedi.