Son Dakika | Kurtulmuş'un çerçeve yasa turu Bahçeli ile başladı

PKK'nın silah bıraktığı İmralı Süreci kapsamında Meclis’e gelmesi beklenen çerçeve yasa için siyasi parti turu başladı. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, ilk olarak MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi Meclis’teki makamında ziyaret etti.

Görüşme şu an basına kapalı olarak gerçekleşiyor.

GÜN BOYU SÜRECEK

Kurtulmuş’un temasları gün boyunca devam edecek. TBMM Başkanı’nın Bahçeli’nin ardından DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan ile görüşmesi planlandı. Program kapsamında Yeni Yol Partisi yöneticileri ve Kemal Kılıçdaroğlu ile de bir araya gelmesi bekleniyor. Kurtulmuş’un çarşamba günü ise AKP Grubu’nu ziyaret edeceği bildirildi.

İYİ PARTİ SÜRPRİZİ

Kurtulmuş'un yarın da saat 13.00’da İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu görüşeceği öğrenildi. İYİ Parti, süreç komisyonuna üye vermemişti.

GEÇİCİ VE ÖZEL YASA

Numan Kurtulmuş, daha önce yaptığı açıklamalarda düzenlemenin yalnızca kendisini feshettiğini ve silah bıraktığını açıklayan örgütün üyelerini kapsayacağını söyledi. Yasanın özel, geçici ve belirli bir süreyle sınırlı olacağını belirten Kurtulmuş, düzenlemenin genel af niteliği taşımayacağını vurguladı.

Kurtulmuş, örgütsel faaliyetlerden vazgeçtiğini açıklayan ve belirlenen süre içinde silah bırakan kişilerin düzenlemeden yararlanabileceğini kaydetti. Sürenin sona ermesinin ardından yasanın uygulanmasının da sonlandırılması planlanıyor.