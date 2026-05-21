Son Dakika | CHP'ye 'mutlak butlan' çıktı: İYİ Parti'den olağanüstü toplanma kararı
Son dakika haberi... İYİ Parti, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı ile ilgili mutlak butlan kararı çıkmasının ardından olağanüstü toplanma kararı aldı.
Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesinin, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin davada mutlak butlan kararı vermesinin ardından İYİ Parti olağanüstü toplanma kararı aldı.
Partiden edinilen bilgilere göre; İYİ Parti Başkanlık Divanı yarın saat 10.00'da Müsavat Dervişoğlu başkanlığında olağanüstü toplanacak.
"KARARIN KENDİSİ MUTLAK BUTLANDIR"
İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu da CHP Kurultayı'na ilişkin karara şöyle tepki gösterdi:
"Millet iradesine karşı yapılan demokrasi dışı her türlü müdahaleye sonuna kadar karşıyız. Bizim gözümüzde; ALINAN BUTLAN KARARININ, KENDİSİ MUTLAK BUTLANDIR!.."
CHP'YE MUTLAK BUTLAN KARARI
Ankara BAM 36. Hukuk Dairesi, CHP kurultay davasında Özel ile parti yönetiminin tedbiren görevden uzaklaştırılmalarına, Kılıçdaroğlu ile yönetiminin görevi devralmasına karar verdi.