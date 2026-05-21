Son Dakika | CHP'den 'mutlak butlan' kararına karşı ilk hamle
Son dakika haberi... CHP, mahkeme tarafından 38’inci Olağan Kurultayı ile ilgili iptal kararı verilmesinin ardından Genel Merkez'de toplanma kararı aldı.
CHP’nin 38’inci Olağan Kurultayı ile 21’inci Olağanüstü Kurultayı’nın iptali istemiyle açılan davada, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36’ncı Hukuk Dairesi, her iki kurultay hakkında da ‘mutlak butlan’ kararı verdi.
Kararın ardından CHP yönetimi Genel Merkez'de toplanma kararı aldı.
CUMHURİYETİ KURAN PARTİYE MUTLAK BUTLAN DARBESİ
Ankara Bölge Adliye Mahkemesi; CHP'nin 38. Olağan Kurultayı ile 21. Olağanüstü Kurultayı'nın iptaline, mevcut yönetim organlarının üyeliğinin düşürülmesine ve eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun göreve iadesine karar verdi.
Kararın UYAP'a yüklenmesinin ardından parti yönetimi, CHP Ankara İl Örgütü'nü Genel Merkeze çağırdı ve acil kodlu MYK toplantısı yapılması kararı aldı.
Öte yandan partililerin Genel Merkezi terk etmeyeceği belirtildi.
