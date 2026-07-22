Son Dakika | CHP Silivri İlçe Başkanı Doruk Bulut adliyeye sevk edildi

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Silivri Belediyesi’ne yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan CHP Silivri İlçe Başkanı Doruk Bulut, sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, Doruk Bulut, dün sabah saatlerinde gözaltına alındı. Bulut’un evinde arama yapıldığı ve bazı materyallere el konulduğu bildirildi.

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu da aynı soruşturma kapsamında daha önce düzenlenen operasyonda gözaltına alınmıştı.

BALCIOĞLU TUTUKLANMIŞTI

Silivri Belediyesine yönelik soruşturma haziran ayında başlatılmıştı. Operasyon kapsamında Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu'nun da aralarında bulunduğu 10 kişi tutuklanmıştı.

YERİNE EKİCİ GELDİ

Silivri'de Balcıoğlu'nun görevden uzaklaştırmasının ardından belediye meclisinde seçim düzenlendi. Tek adayın olduğu seçimde CHP adayı Yalçın Ekici, tam üye sayısının salt çoğunluğunun üzerinde oy alarak belediye başkanvekili seçilmişti. Oylama sonucunda belediye CHP'de kalmıştı.