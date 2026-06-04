Son Dakika | Butlan CHP'si ihraç kararlarını durdurdu! Barış Yarkadaş Gürsel Tekin ve Berhan Şimşek geri döndü

Kemal Kılıçdaroğlu yönetiminde toplanan CHP Yüksek Disiplin Kurulu, CHP Lideri Özgür Özel döneminde alınan ihraç kararlarını durdurdu. Böylece Barış Yarkadaş, Gürsel Tekin, ve Berhan Şimşek gibi isimler CHP'ye geri dönmüş oldu. Şimşek, ihraç kararı durdurulmadan önce Kılıçdaroğlu MYK'sına girmişti. Şimşek MYK'ya girmeden önce CHP üyesi olup olmadığı da merak konusu oldu.

‘Mutlak butlan’ kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevine atanan Kemal Kılıçdaroğlu yönetiminde ilk Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) toplantısı yapıldı.

Toplantıda, CHP Lideri Özgür Özel yönetimi döneminde alınan partiden ihraç kararlarına ilişkin yeni bir karar çıktı. YDK, bu süreçte verilen ihraç kararlarının geri alınmasına hükmetti.

HAVLUCU DEDİKLERİNİ GERİ Mİ DÖNECEK?

Toplantı öncesinde butlan CHP'sinin YDK Başkanlığı’na TGRT'ye 'emekleri için teşekkür eden' Mahir Polat seçildi. Başkan Yardımcılığı görevine Ahmet Ersen Özsoy, Sekreterlik görevine ise Sezgin Kaya getirildi.

Kurulun kararıyla, tutuklu Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım hakkında verilen partiden ihraç kararı da geri çekilip çekilmediği tartışma konusu oldu. Haberturk'ten Mahir Kılıç'ın haberine göre; Mahir Polat, konu ile ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Özkan Yalım, 28 Nisan'da bir istifa dilekçesi vermiş.Partimiz bu dilekçeyi 29 Nisan'da Genel Sekreterlik kayıtlarına almış.

Arkadaşlarımız ise ihraç kararını 2 Mayıs'ta alınmıştı.O dönemde görev yapan arkadaşlarımız, Özkan Yalım'ın ihracı konusunda gecikmişler.

İstifa etmiş bir kişi hakkında sonradan ihraç kararı vermişler.

Genel başkanımızın arınma ve eski değerlerine dönme yönündeki açıklamalarının arkasında CHP Yüksek Disiplin Kurulu vardır; bundan kimsenin şüphesi olmasın.

CHP Yüksek Disiplin Kurulu Başkanı Mahir Polat:

Özkan Yalım, 28 Nisan'da bir istifa dilekçesi vermiş.Partimiz bu dilekçeyi 29 Nisan'da Genel Sekreterlik kayıtlarına almış.

Arkadaşlarımız ise ihraç kararını 2 Mayıs'ta alınmıştı.O dönemde görev yapan arkadaşlarımız, Özkan Yalım'ın ihracı konusunda gecikmişler.

İstifa etmiş bir kişi hakkında sonradan ihraç kararı vermişler.

Genel başkanımızın arınma ve eski değerlerine dönme yönündeki açıklamalarının arkasında CHP Yüksek Disiplin Kurulu vardır; bundan kimsenin şüphesi olmasın.

"Özkan Yalım'ı affettik" diye bir durum söz konusu değildir. Kendisi zaten istifa etmişti; sonradan hakkında ayrıca bir karar alınmış."

BU İSİMLER GERİ DÖNDÜ

Gürsel Tekin, Barış Yarkadaş, Berhan Şimşek, Savaş Aras, Erkan Narsap, Zeki Şen, Levent Çelik Yusuf Gögerkaya, Berhan Şimşek, Mustafa Yavuz, Zeynel Kızılkaya, Atakan Demirci, Koray Göbel, Ömer Kutlu Cevher Sönmez, Metin Lütfü Baydar, Sultanbeyli delegesi Özgür Çelik ve Erhan Baydar son dönemde ihraç edilen isimler arasındaydı.

Böylece hepsi CHP'ye dönmüş oldu. İhraç kararı durdurulmadan önce de Berhan Şimşek, Kılıçdaroğlu'nun butlan MYK'sında Kültür ve Sanat Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine atanmıştı.

Hakkında ihraç kararı verken Şimşek'in MYK'ya atanması da soru işaretleri yarattı.

GÖRELE BAŞKANI DA DÖNDÜ

Hakkında çocuk tacizi iddiası bulunan Giresun'un Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede de böylece CHP'ye döndü.

BAYRAKTUTAN İSTİFA ETMEDEN POLAT BAŞKAN OLDU

CHP’de ‘butlan’ kararının ardından Kemal Kılıçdaroğlu yönetiminde toplanan Yüksek Disiplin Kurulu’nda Mahir Polat’ın başkan seçilmesine CHP Milletvekili Süleyman Bülbül tepki gösterdi. Bülbül, Uğur Bayraktutan’ın yazılı istifa dilekçesi olmadan başkanlık seçimi yapılmasının CHP Tüzüğü’nün 67. maddesine aykırı olduğunu söyledi. YDK ve MYK’nın mahkeme kararını aşan işlemler yaptığını belirten Bülbül, ihraç kararlarının geri alınmasında yetkinin yalnızca Parti Meclisi’nde olduğunu vurguladı. Bülbül, Saniye Barut ve Gülşah Deniz Atalar ile kararlara muhalefet şerhi koyduklarını açıkladı.