Son Dakika | Bahçeli'den mutlak butlana ilk yorum

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP'deki "mutlak butlan" kararı sonrası yaptığı açıklamada, sürecin uzlaşıyla yürütülmesi gerektiğini belirtti. Bahçeli, "Yargı kararlarını tanımıyoruz gibi çıkışlar gereksizdir" dedi ve CHP'nin kimliğini geleceğe taşıma iradesinin en sağlıklı yol olduğunu vurguladı.

BAHÇELİ'DEN İLK DEĞERLENDİRME

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP'de "mutlak butlan" kararıyla ilgili ilk değerlendirmesini CNN Türk'e yaptı. CHP'de Özgür Özel'in genel başkan seçildiği 2023 kurultayının iptali talebiyle açılan davada verilen kararın ardından siyasi tartışmalar sürerken Bahçeli'den açıklama geldi.

'CHP KURUMSAL KİMLİĞİ KORUNMALI'

Bahçeli'nin açıklamasından öne çıkanlar şöyle:

"Bize göre meseleyi soğukkanlılıkla, hukuka uygun hareket etmekle, sorumluluk bilinciyle değerlendirmek, CHP’nin tarihi ve kurumsal kimliğini geleceğe taşıma iradesiyle hareket etmek en sağlıklı yol olacaktır

Bu noktada yargı kararını tanımıyoruz gibi çıkışlar boşunadır ve de gereksizdir. Direnmek yerine, Türk siyasi hayatının asırlık çınarı olan CHP kurumsal kimliğini korumak herkes için esas olmalıdır. Bunun için öncelikle tarafların sağduyu ile CHP ortak paydasında buluşmak, parçalanmamak, ufalanmamak ve savrulmamak iradesi ile hareket etmesi gerekmektedir

'KILIÇDAROĞLU FERAGAT ETMELİ'

Sayın Kılıçdaroğlu, kendisine yapılan haksızlığın kabul edildiğini, bununla birlikte 13 yıl genel başkan olarak görev yaptığı bu köklü kurumu incitmemek, yaralamamak ve bir kaosa sebebiyet vermemek üzere tarihi bir sorumluluk üstlenmelidir. Hukukun da cevaz verdiği çerçevede Sayın Özgür Özel ile görüşerek CHP’nin geleceğine ilişkin bir ortak formül oluşturmak amacıyla feragat ettiğini belirtmelidir. Bu sonuç hem CHP’nin hem de ülkemizin yararına olacaktır

'BU AŞAMADA TEK YOL UZLAŞMAK'

Temennimiz kalabalıklar oluşturarak karşılıklı meydan okumalar yerine her iki genel başkanın bir araya gelerek kanunların, parti tüzüğünün ve mahkeme kararının verdiği imkan çerçevesinde gerekli fedakarlıkları göstermek suretiyle CHP menfaatlerini esas alan ortak bir yol bulmalarıdır. Bunu da geciktirmeden, toplumsal veya parti içi bir karışıklığa yol açmadan yapmalarıdır. Unutulmamalı ki, CHP’nin kurumsal kimliğine, mirasına ve tabanına karşı ihanet noktasına evrilebilecek bir tavır CHP’ye hizmet etmiş insanlar için ağır bir yük olacaktır. Bu aşamada tek yol uzlaşmak; uzlaşmanın temel unsuru da tahriklerden kaçınmak, feragat ve sorumluluk duygusuyla hareket etmektir."