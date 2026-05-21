Son Dakika | Akın Gürlek'ten 'mutlak butlan' açıklaması: Demokrasiye olan güveni pekiştiren karar

Adalet Bakanı Akın Gürlek, CHP 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin verilen 'mutlak butlan' kararı ile demokrasiye olan güvenin pekiştiğini söyledi.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesinin, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin "mutlak butlan" davasında, Özgür Özel ile parti yönetiminin tedbiren görevden uzaklaştırılmaları, Kemal Kılıçdaroğlu ile yönetiminin görevi devralması yönünde karar verdi.

Karar sonrası CHP Yönetimi Genel Merkez'de toplanma kararı alırken, Adalet Bakanı Akın Gürler'ten de bir açıklama geldi.

Gürlek şöyle konuştu:

"Siyasi konumumuz ne olursa olsun, bir delegenin ve üyenin iradesinin menfaat, baskı ya da yönlendirme ile sakatlanması kabul edilemez. Özellikle vurgulamak gerekir ki bu süreç bizzat Cumhuriyet Halk Partisi delegelerinin başvurularıyla başlamış, yine CHP delegelerinin beyanları ve tanıklıklarıyla şekillenmiştir. Yargı makamları da önlerine gelen iddiaları, soruşturma dosyalarını, tanık anlatımlarını ve elde edilen delilleri titizlikle inceleyerek bağımsız ve tarafsız bir şekilde karar vermişlerdir. Yapılan değerlendirmeler sonucunda 4-5 Kasım 2023 tarihinde Kurultay sürecinde delege iradesinin Kurultay sonucunu etkileyecek şekilde sakatlığa uğradığı yönünde bir kanaate varılmıştır. Mahkeme bazı delegelere menfaat sağlandığı veya vaatlerde bulunulduğu yönündeki iddiaların seçim sürecinin serbestliğini ve eşitliğini zedelediğini tespit etmiştir. Burada altını çizmek isterim ki yargının görevi hukukun üstünlüğünü temin etmektir. Seçim güvenliği sadece genel seçimler için değil, siyasi partilerin kendi iç süreçleri için de geçerlidir. Çünkü siyasi partiler demokrasinin vazgeçilmez unsurları ve taşıyıcı kolonlarıdır. Bu kolonların zedelenmesi doğrudan demokrasinin zedelenmesi anlamına gelir. Bu nedenle verilen bu karar vatandaşlarımızın demokrasiye olan güvenini pekiştiren, demokrasinin kendi kendini koruma mekanizmalarının işlediğini gösteren bir karardır. Hukuk devleti iddiaları ciddiyetle ele alıp delilleriyle değerlendiren devlettir. Elbette bu kararın temyiz yolu açıktır. Süreç hukuk düzeni içerisinde işlemeye devam edecektir. Herkesin bu sürece saygı göstermesi ve değerlendirmelerini hukuk çerçevesinde yapması, itirazlarını hukuk düzeni içerisinde gerçekleştirmesi büyük önem taşıyacaktır. Bizim için temel ilke açıktır: İrade milletindir, delegenindir, üyelerindir. Bu iradeye gölge düşüren her unsurun karşısında hukuk devleti dimdik durur. Türkiye demokrasisini hukukla, adaletle ve millet iradesine bağlılıkla güçlendirmeye kararlılıkla devam edecektir. Hepinizi hürmetle selamlıyorum, hayırlı akşamlar diliyorum."