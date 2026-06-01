Son Dakika | Akçakoca Belediyesi AKP'ye geçti

Son dakika haberi... Akçakoca Belediyesi CHP'den AKP'ye geçti. Belediye Başkanı Fikret Albayrak'ın tutuklanmasının ardından yapılan başkan vekilliği seçimini AKP'nin adayı kazandı.

Düzce'de CHP'li Akçakoca Belediye Başkanı Fikret Albayrak'ın tutuklanarak görevden uzaklaştırılmasının ardından Belediye Meclisinde başkan vekilliği seçimi yapıldı.

Yapılan oylama sonucunda, AKP'nin adayı Alev Ünal Akçakoca Belediye Başkan Vekili seçildi.

AKÇAKOCA CHP'DEN AKP'YE GEÇTİ

Düzce'ye bağlı Akçakoca Belediyesi’nde, Belediye Başkanı Fikret Albayrak’ın tutuklanması ve İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılmasının ardından Belediye Meclisi yeni başkanvekilini belirlemek üzere toplandı.

OYLAMA GİZLİ YAPILDI

Yasal süreç doğrultusunda, Kurban Bayramı öncesinde bugün saat 15.00’te olağanüstü gündemle bir araya gelen mecliste gizli oylama yapıldı. Görüşmeler ve oylama sonucunda, AKP Meclis Üyesi Alev Ünal, Akçakoca Belediyesi'nin yeni başkanvekili olarak seçildi.

CHP'Lİ BAŞKAN TUTUKLANMIŞTI

CHP'li Akçakoca Belediye Başkanı Fikret Albayrak, Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "irtikap" soruşturması kapsamında 23 Mayıs'ta gözaltına alınmış ve sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Tutuklama kararının ardından İçişleri Bakanlığı, Albayrak'ı geçici olarak görevinden uzaklaştırmıştı.

