Buca Belediyesi operasyonuna CHP'den sert tepki: Hukuku siyasi bir sopa olarak kullanmaktır

Bayram tatilinin bitimiyle İzmir Buca Belediyesi'ne yönelik gerçekleştirilen operasyona, CHP'den çok sert 'siyasi sopa' çıkışı geldi. Gözaltı yönteminin hukuka aykırı olduğunu belirten CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak kararın hukuki değil siyasi olduğunu savundu. Tanal, gözaltı işleminin şekline yönelik şu soruları yöneltti:

"Bir hukukçu olarak soruyorum: Sabit ikametgahı olan, kamu görevi yürüten ve çağrıldığı an adliyeye gidip ifade verebilecek bir belediye başkanına CMK kuralları neden uygulanmıyor? Tebligat yapıp davet etmek varken sabahın köründe operasyon yapmak, hukuku siyasi bir sopa olarak kullanmaktır, itibar suikastıdır."

"BİLDİK SENARYO: HEDEF BUCA HALKININ İRADESİDİR"

Operasyonun zamanlamasına dikkat çeken Tanal, yargı süreci üzerinden seçmen iradesine müdahale edildiğinin altını çizdi. İktidarın CHP'li belediyelerle yargı eliyle mücadele ettiğini belirten Tanal, şu ifadeleri kullandı:

"Bayram bitti, mesainin ilk sabahı siyasi iktidar yine bildik senaryoyla işe koyuldu. İzmir Buca Belediye Başkanımız Görkem Duman'ın şafak operasyonuyla gözaltına alınması hukuki değil, tamamen siyasidir. Siyasi iktidarın CHP'li belediyelerle ve milletin sandıktaki hür iradesiyle yargı eliyle mücadele etme çabasını kabul etmiyoruz. Hedef alınan Görkem Duman değil, Buca halkının iradesidir. Yargıyı siyasallaştıranlara geçit vermeyeceğiz."

MESAİNİN İLK GÜNÜ BELEDİYEYE OPERASYON

İzmir'de Buca Belediyesi'ne yönelik düzenlenen operasyon kapsamında, Buca Belediye Başkanı Görkem Duman'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda kişi polis ekiplerince gözaltına alındı. Operasyonun, bayram tatilinin hemen ardından mesainin başladığı ilk saatlerde gerçekleştirildiği bildirildi.