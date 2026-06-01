Halk TV Siyaset Son dakika | CHP'li Buca Belediyesi'ne operasyon! Başkan gözaltına alındı

Son dakika haberi... İzmir'in Buca belediyesine operasyon yapıldı. Belediye başkanı Görkem Duman, önceki dönem belediye başkanı Erhan Kılıç'ın veçok sayıda kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

CHP'li belediyelere peş peşe yapılan operasyonların bugünkü adresi İzmir'in Buca belediyesi oldu. Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, bu sabah saatlerinde evinden gözaltına alındı. Ekiplerin Duman'ın evinde arama yaptığı öğrenildi.

ÖNCEKİ BELEDİYE BAŞKANI DA GÖZALTINDA

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma ile yapılan operasyonda belediye başkanının yanı sıra önceki dönem Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç'ın da aralarında olduğu çok sayıda kişinin gözaltına alındığı öne sürüldü.

70 KİŞİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI VAR

Operasyonun 'yolsuzluk' ve 'rüşvet' iddialarının ardından yapıldığı ve gözaltı kararının 70 olduğu ifade edildi. Operasyonun 6 ilde eş zamanlı şekilde yapıldığı öğrenildi.

Ayrıntılar gelecek...

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
