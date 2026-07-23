Son Dakika | AHBAP soruşturmasında 6 isim daha ifadeye çağrıldı! Fatih Altaylı, Hazal Kaya, Şahan Gökbakar....

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ‘Ahbap’ soruşturması kapsamında gazeteciler Fatih Altaylı, Ruşen Çakır ve Özlem Gürses ile komedyen Şahan Gökbakar, oyuncu Hazal Kaya ve YouTube Fatih Koparan’ın ifadelerine başvurulacak.

NELER OLMUŞTU?

Soruşturma kapsamında bir gün önce Halk TV Ana Haber Spikeri Ece Üner ve Fatih Portakal, avukat Feyza Altun, müzisyen Gökhan Özoğuz ile sunucu Öykü Serter’in ifadelerine başvurulacağı açıklanmıştı. Ece Üner, Gökhan Özoğuz ve Öykü Serter, 22 Temmuz’da Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na giderek savcılığa ifade vermiş, Portakal da bugün ifade vermişti.

Üç isim de Ahbap Derneği veya Haluk Levent’le herhangi bir para, bağış ya da ticari ilişkilerinin bulunmadığını belirtmişti. Depremin ardından yaptıkları paylaşımların, afet bölgesine yardım ulaştırılması ve birlik çağrısı amacı taşıdığını savunmuşlardı.

Tanık olarak ifade veren Ece Üner, Ahbap’a bağış yapmadığını ve Haluk Levent’le bir temasının bulunmadığını söylemişti.

Öykü Serter de derneğe para yatırmadığını ve insanları Ahbap’a bağış yapmaya yönlendirmediğini dile getirmişti. Gökhan Özoğuz ise Haluk Levent veya Ahbap’a para göndermediğini, deprem dönemindeki paylaşımlarında AFAD, Kızılay ve AKUT gibi kuruluşları da etiketlediğini söylemişti.

Fatih Portakal ise 23 Temmuz’da “bilgi sahibi” sıfatıyla savcılığa ifade vermişti. Ahbap’a kişisel olarak bağış yapmadığını belirten Portakal, derneğe duyduğu güveni yeterince sorgulamadığı için pişman olduğunu ve özür dilemeye hazır olduğunu söylemişti.