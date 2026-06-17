Sezgin Tanrıkulu'ndan Devlet Bahçeli'ye ziyaret

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi makamında ziyaret etti.

Siyaset gündeminde dikkat çeken ziyaretin ardından Sezgin Tanrıkulu, sosyal medya hesabı üzerinden Devlet Bahçeli ile yan yana çekilmiş bir fotoğrafını kamuoyuyla paylaşarak ziyarete ilişkin açıklamalarda bulundu.

Tanrıkulu, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

Sayın Devlet Bahçeli’yle memleket meseleleri üzerine hasbihal ettik. Kürt Meselesinin barışçıl çözümü konusundaki çabaları dolayısıyla şahsım ve vekili olduğum Diyarbakır adına teşekkürlerimi ilettim. Kabulü ve göstermiş olduğu ilgi için de teşekkür ediyorum.