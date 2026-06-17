Sezgin Tanrıkulu'ndan Devlet Bahçeli'ye ziyaret
CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi makamında ziyaret etti. Tanrıkulu yaptığı açıklamada, Bahçeli'ye "Kürt meselesinin barışçıl çözümü" konusundaki çabaları dolayısıyla teşekkürlerini ilettiğini yazdı.
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi makamında ziyaret etti.
Siyaset gündeminde dikkat çeken ziyaretin ardından Sezgin Tanrıkulu, sosyal medya hesabı üzerinden Devlet Bahçeli ile yan yana çekilmiş bir fotoğrafını kamuoyuyla paylaşarak ziyarete ilişkin açıklamalarda bulundu.
"KÜRT MESELESİNİN BARIŞÇIL ÇÖZÜMÜ KONUSUNDAKİ ÇABALARI DOLAYISIYLA TEŞEKKÜRLERİMİ İLETTİM"
Tanrıkulu, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
Sayın Devlet Bahçeli’yle memleket meseleleri üzerine hasbihal ettik. Kürt Meselesinin barışçıl çözümü konusundaki çabaları dolayısıyla şahsım ve vekili olduğum Diyarbakır adına teşekkürlerimi ilettim. Kabulü ve göstermiş olduğu ilgi için de teşekkür ediyorum.
MHP Genel Merkezi'nde gerçekleşen ve sosyal medyada geniş yankı uyandıran görüşmenin detaylarına ilişkin taraflardan henüz başka bir açıklama yapılmadı.
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi