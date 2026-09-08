Selahattin Demirtaş DEM Parti'nin başına mı geçiyor? Kulisleri sarsan iddia

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan’ın, ilkbaharda yapılacak kongreye Selahattin Demirtaş’ın da katılabileceğini söylemesi Ankara kulislerini hareketlendirdi. Tahliye edilmesi beklenen Demirtaş’ın, kongrede DEM Parti eş genel başkanlığına aday olabileceği konuşulmaya başlandı.

Demirtaş’ın, koğuş arkadaşı Selçuk Mızraklı’nın tahliye edileceği tarihi kısa süre önce günü gününe açıklaması da kulislerdeki iddiaları güçlendiren gelişmelerden biri olarak değerlendiriliyor.

DEM Parti, geçtiğimiz günlerde bir kongre düzenlemişti. Ancak parti kurmayları, bu kongrenin seçimlere katılmak için gerekli yasal şartları yerine getirmek amacıyla yapıldığını belirtmişti. Partinin asıl kongresinin ise ilkbaharda gerçekleştirileceği açıklanmıştı.

PARTİNİN ADI DA DEĞİŞECEK Mİ?

Tuncer Bakırhan ile DEM Parti’nin önde gelen isimlerinden Pervin Buldan, partinin “Demokratik Cumhuriyet Hareketi”ni başlatacağını duyurmuştu.

Yaklaşık bir yıldır DEM Parti’nin adının değiştirileceği yönünde iddialar gündeme geliyordu. Son açıklamanın ardından “Demokratik Cumhuriyet Hareketi”nin partinin yeni adı olup olmayacağı da tartışılmaya başlandı.

DEMİRTAŞ VE YÜKSEKDAĞ’IN TAHLİYESİ GÜNDEMDE

İmralı Süreci devam ederken eski HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ile Figen Yüksekdağ’ın tahliye edilebileceği de uzun süredir konuşuluyor. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) kararlarına işaret eden MHP kanadı, Demirtaş ve Yüksekdağ’ın tahliyesi için ayrıca bir süreç yasasına ihtiyaç bulunmadığını savunmuştu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de birçok kez, “Demirtaş evine, Öcalan umuda” ifadesini kullanarak Demirtaş’ın tahliye edilmesi yönünde çağrıda bulunmuştu.

Tuncer Bakırhan ise 14 Ağustos 2026’daki açıklamasında, Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ’ın büyük kongreye katılmasını beklediklerini söylemişti. Bakırhan, “İnşallah, inşallah, inşallah beraber olacağız. Zaten ana hedeflerimizden birisi o. Biraz o büyük kongreye işaret etmemizin sebebi de bu” demişti.

“ANKARA’DA GÖREV ALMAK İSTİYORUM” SÖZLERİ YENİDEN GÜNDEMDE

Yaklaşık 10 yıldır Edirne Cezaevi’nde bulunan Selahattin Demirtaş ile üç ay önce görüşen bağımsız Milletvekili Kani Torun da dikkat çeken bir açıklama yapmıştı.

Torun, T24’ten Cansu Çamlıbel’e verdiği röportajda Demirtaş’ın, “Ben Ankara’da görev almak istiyorum” dediğini aktarmıştı. Bu sözler, Demirtaş’ın yeniden aktif siyasete döneceği şeklinde yorumlanmıştı. Ancak hem Torun hem de Çamlıbel, Demirtaş’ın ifadesiyle parti yönetimini değil, ülke yönetiminde görev almayı kastettiğini açıklamıştı.