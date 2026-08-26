Özgür Özel'in bu haftaki programı belli oldu: Önce Marmara sonra Anadolu

CHP'den 90 milletvekili ile ayrıldıktan sonra YENİ Parti'yi kuran Özgür Özel, halk buluşmalarını sürdürüyor.

YENİ Parti Genel Başkanı olarak ilk halk buluşmasını geçtiğimiz cuma günü Trabzon'da gerçekleştiren Özel, ardından cumartesi günü AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da memleketi olan ve AKP'nin kalesi olarak görülen Rize'ye geçmişti.

Burada yurttaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan Özel, YENİ Parti'nin ana hedefinin ilk seçimde iktidar olduğunu vurgulamıştı.

ÖZGÜR ÖZEL'İN BU HAFTAKİ PROGRAMI BELLİ OLDU

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in bu haftaki programı belli oldu.

YENİ Parti'den yapılan açıklamada; Genel Başkan Özgür Özel'in 28 Ağustos Cuma günü Kocaeli'de, 29 Ağustos Cumartesi günü ise İç Anadolu'ya geçerek Kayseri'de olacağı duyuruldu.