Özgür Özel'den yeni parti açıklaması: İmamoğlu ile görüş ayrılığımız yok

Seçilmiş CHP Genel Başkanı Özgür Özel, tutuklu Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile yeni parti konusunda görüş ayrılıklarının olmadığını söyledi.

Mahkemenin mutlak butlan kararının üzerine CHP Genel Başkanlığı'na gelen Kemal Kılıçdaroğlu'nun olağanüstü kurultay planının olmaması ve partililerin de 26 Temmuz'dan önce kurultay yapılmaması halinde seçime girilememe riski bulunduğunu belirtmesi, kulislerde Özgür Özel ekibinin yeni bir parti kuracağı söylentilerinin de önünü açtı.

ÖZGÜR ÖZEL'DEN YENİ PARTİ AÇIKLAMASI

Bu konuda 23 Mart 2025'ten bu yana cezaevinde tutuklu bulunan Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, delegelerin olağanüstü kurultay için imza verdiğini belirtirken yeni parti ihtimaline kapıları kapatmazken CHP Lideri Özgür Özel'den de dikkat çeken bir değerlendirme geldi.

İlke TV'ye konuşan CHP Lideri Özel, yeni parti konusunda İmamoğlu ile görüş ayrılığı içinde olmadıklarını belirtirken önceliklerinin CHP'yi butlan yönetiminden kurtarmak olduğunu vurguladı.

"Bizim birinci amacımız, gayemiz, planımız; partimizi bir an önce seçilmiş bir yönetime kavuşturmak. Yani bir an önce kongreyi yapmak, yaptırmak. Bu konuda bütün yollara rağmen hukuksuzca bunun yaptırılmaması durumunda, diğer seçeneklerle ilgili değerlendirmeler yapacağız." diyen Özel şunları söyledi:

"Ama bu konuda böyle bugünden yarına acilci bir tutum içinde olup da bir şey yapmak durumunda değilim. Sahada en çok duyduğum söz, 'parti kur, arkandayız'dan ziyade 'partiyi bunlara bırakma' sözü oluyor. 'Partiyi bunlara bırakma' diyorlar. Bu sözler çok azalıp yeni 'parti şart' sözleri çoğalırsa, sokağın sesini duymamak olmaz. Ama bugün daha o noktada değiliz. Yarın (bugün) kurultay imzalarını teslim edeceğiz. Daha yeni başlıyoruz yani parti içi mücadeleye. Ama bir yandan da insanları 'bunlar parti içinde oyalanıyorlar' deyip yılgınlığa, küskünlüğe veya umutsuzluğa sevk etmemek lazım. İnsanların çok ciddi sorunları var, çok ciddi beklentileri var. Bu konuda da dikkatli olmak gerekir."

"İMAMOĞLU İLE GÖRÜŞ AYRILIĞIMIZ YOK"

"Yeni partiye dair, Sayın Ekrem İmamoğlu’nun hızlı hareket edilmesi, sizin ise biraz daha beklenmesi yönünde bir tutum içinde olduğunuz iddia ediliyor. Hem, kurulacak partinin zamanlaması, hem izleyeceği siyasi hat açısından Sayın İmamoğlu’yla bir görüş ayrılığınız var mı?" şeklindeki soruya "Hayır, bir görüş ayrılığımız yok." ifadeleriyle yanıt veren seçilmiş CHP Genel Başkanı Özgür Özel şu sözleri sarf etti:

"Bayramın 3. günü 45 dakika bir bayramlaşma görüşmesi yaptık. Toplam 24 arkadaşla 3,5 saat görüştük. Bunun 45 dakikasını Ekrem Başkan’la yaptık. O görüşmede de, hem içinde bulunduğumuz duruma ilişkin tespitlerimiz, hem ileriye dönük düşüncelerimiz birbirine çok yakındı. Ayrıca Ekrem Başkan’ın hep söylediği bir şey var.

Özellikle 19 Mart yaklaşırken benim “bir darbe dinamiği işliyor. Türkiye’nin gelecek iktidarına darbe hazırlığındalar, gelecek Cumhurbaşkanı’na darbe hazırlığındalar” tespitim vardı. Ardından 19 Mart’tan sonra Saraçhane’deki 7 gün, devamındaki bir yıl ve özellikle 23 Mart’taki dayanışma sandığı…

Ekrem Başkan hep şöyle söylüyor: “Genel Başkan’ın siyasi sezgileri, kararları çok önemli. Ona hepimiz destek olmalıyız ama en doğru kararı Genel Başkan’dan gelir, eminim”. Hep böyle bir yaklaşımı var Ekrem Başkan’ın. Ben dışarıdan elbette onu destekliyorum.

O da bizi destekliyor ama bu mesele sadece Ekrem Başkan’la da konuştuğumuz, yürüdüğümüz bir mesele değil. Partinin bütün dinamikleriyle tartıştığımız, tüm belediye başkanlarımızla, tüm milletvekillerimizle, tüm yöneticilerimizle, partinin eski yeni tüm kadrolarıyla tartıştığımız bir sürecin içindeyiz. Ama bir fikir ayrılığından ziyade birbirine güvenen ve inanan iki yol arkadaşı olduğumuzu ifade edeyim."

"UÇUM'UN AÇIKLAMASI ANAYASA'NIN ARKASINDAN DOLANMAK"

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum'un seçim tarihi olarak 16 Nisan 2028'i işaret ederek AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dördüncü kez aday olabileceğini belirtmesine ilişkin de konuşan CHP Lideri, “Mehmet Uçum’un açıklaması Anayasa'nın arkasından dolanmaktır.” dedi.

"Seçimler zamanında yapılırsa aday olamayacak Cumhurbaşkanı’nı şeklen bir ay önce erkene alınmış bir seçimde aday olabiliyormuş gibi düşünüyor. Bunu yapmak için iki şeye ihtiyacı var." diyen CHP Lideri Özgür Özel "Bunlardan bir tanesi anayasa değişikliği yapması lazım ya da o oylamaya, anayasanın arkasından dolandığı oylamaya 360 oy bulması lazım. Demek ki bu konularda böyle bir plan var ve onu işletmeyi düşünüyorlar." ifadelerini kullandı.