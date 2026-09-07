Özgür Özel'den Ratko Mladiç'in cenaze törenine tepki

YENİ PARTİ Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Srebrenitsa Soykırımı'nın sorumlularından Ratko Mladiç'in cenazesinin askeri törenle gerçekleştirilmesini kınadı.

Özel, cenaze töreninin “bir kahramanlık gösterisine dönüştürülmesini” eleştirerek, Sırbistan makamlarının tutumunun kabul edilemez olduğunu ifade etti.

Mladiç'in cenazesine ilişkin değerlendirmesinde bunun yalnızca siyasi bir tutum olmadığını belirten Özel, “Bunu yalnızca bir siyasetçi olarak değil, bir insan olarak da kınıyorum” dedi.

“SOYKIRIM SUÇLULARINI YÜCELTMEK KİMSEYE BİR ŞEY KAZANDIRMAZ”

Özel, soykırım suçlularının yüceltilmesinin insanlık açısından ağır sonuçları olduğunu belirterek, Sırbistan makamlarını Bosnalı Müslümanların acılarını derinleştirecek davranışlardan uzak durmaya çağırdı.

"Srebrenitsa Soykırımcısı Ratko Mladiç’in cenazesinin, askeri törenle bir kahramanlık gösterisine dönüştürülmesini kınıyorum.

Sırbistan makamlarının bu sorumsuz tutumu kabul edilemez. Bunu yalnızca bir siyasetçi olarak değil, bir insan olarak da kınıyorum.

Soykırım suçlularını yüceltmek kimseye bir şey kazandırmaz; hepimize insanlığımızdan kaybettirir. Sırbistan makamlarını, Bosnalı Müslümanların acılarını derinleştirecek davranışlardan uzak durmaya çağırıyorum.

Bosna’nın acısı bizim acımızdır. Srebrenitsa Soykırımı’nda yaşamını yitiren kardeşlerimizi rahmetle anıyor; bu insanlık suçunu işleyenleri ve sessiz kalarak ortak olanları lanetliyorum."