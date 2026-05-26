Özgür Özel'den CHP'lilere çağrı! "İstifa etmeyin mücadele etmeliyiz"

CHP Lideri Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu’nun mahkeme kararıyla yeniden genel başkan olduğu süreçte parti üyelerine seslendi. Özel, belediye başkanları, il ve ilçe yöneticileri ile üyelerden istifa etmemelerini istedi.

Özel, kararın ardından özellikle Karadeniz’den başlayarak çok sayıda belediye başkanının kendisine “istifa edelim mi?” diye sorduğunu söyledi. Cumhuriyet'in haberine göre; Parti içinde mücadelenin sürdürülmesi gerektiğini belirten Özel, şu ifadeleri kullandı:

“Önce Karadeniz’den başlayarak çok sayıda belediye başkanımız ‘istifa edelim mi?’ dediler. ‘Etmeyin’ dedim. İl başkanlarına, ilçe başkanlarına istifa etmeyin dedim. Üye istifa furyası çıkıyordu, aman yapmayın dedik. Partiden ayrılmıyoruz. Kimsenin istifa etmesini istemem. Biz CHP’de kalmalı ve burada mücadele etmeliyiz.”

Özel, geçmişte Kılıçdaroğlu’nu destekleyen bazı partililerin doğrudan “butlancı” olarak hedef gösterilmesini de doğru bulmadığını söyledi. Karara karşı çıkanların büyük çoğunluğunun demokrasi safında yer aldığını belirten Özel, şu değerlendirmeyi yaptı:

“Geçmişte Kemal Bey’i desetleyen bir grup arkadaşı bazı partililerimiz sorumlu tutuyor. Butlan gününe kadar Kemal Bey’e sempati besleyip, şu anda butlana karşı çıkan çok sayıda insan var. Butlan konusunu kendi ağızlarından duymadan, kimse butlancı ilan edilmesin. Hele hele bazı yerlerde Alevi kimliği ön planda olan kişilere butlancı deniyor. Aman, böyle bir şey yapılmasın. Bütün Alevi örgütleri butlan kararını kınadı. Bu bizim için çok kıymetliydi.

Partinin yüzde 99,9’u butlana karşı demokrasinin safında yer aldı. Türkiye’nin dört bir yanından ‘Eskiden Kemal Bey’i destekliyorduk, şimdi sizinleyiz’ mesajlarını boğazım düğümlenerek, ağlayarak okuyorum. 23 arkadaşımız Kemal Bey’in videosunu paylaşmıştı. Onların da 10’u acil kurultay isteyen açıklama yaptı. Kriminal tiplerle kol kola girip partiye yürüyenler hariç kimse butlancı damgasını hak etmiyor.”