Özgür Özel CHP'de kalıp kefil oldukları için sayı verdi! Herkesin merak ettiği 3 isim için de konuştu

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin kuruluşunun ardından ilk kez Halk TV ekranlarında Gazeteciler Bengü Şap Babaeker, Gökmen Karadağ ve Kürşad Oğuz'un sorularını yanıtladı. Özel; CHP'de kalan 15-18 arası vekilin durumu, Gürsel Erol ve Ali Öztunç gibi isimlerin olağanüstü kurultay çabaları ile Mansur Yavaş, Zeydan Karalar ve Cemil Tugay'ın YENİ Parti'ye geçiş süreçlerine dair net mesajlar verdi.

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, CHP’de kalan milletvekillerinin büyük bölümünün kayyum yönetimine karşı olduğunu söyledi.

Özel, CHP’de kalan milletvekillerinin tamamının aynı tutum içinde olmadığını belirtti. Milletvekillerinin önemli bir bölümünün mahkeme kararıyla oluşturulan yönetime karşı olduğunu savunan Özel, şu ifadeleri kullandı:

"18 İLE TEKER TEKER KONUŞTUK"

“Arkadaşlarla hepimiz ağlaya ağlaya geldik, ağlaya ağlaya kalanların içinde kötülük olmayan, butlandan yana olmayan, ya da fırsatçı olmayan bir grup arkadaşımız var. O arkadaşları aynı kefeye koymayacağız gerçek butlancı yapıyla.”

Özel, CHP’de kalan milletvekilleriyle YENİ Parti kurulmadan önce görüştüğünü belirterek, “Ama onun dışında 18 ile teker teker konuştum. Hepsinin de yani bu butlana karşı, bu butlanı darbe gördüklerinin ve bir an önce kongre istediklerinin kefili benim” dedi.

"BUTLAN ÇETESİ 15 İLE 20 ARASINDA"

Özel, “Butlan çetesi” olarak tanımladığı grubun kaç kişiden oluştuğuna ilişkin soruya, “Bir elin parmaklarının dört katını geçmez. 15 ile 20 arası” yanıtını verdi.

CHP'DE KALANLARIN KURULTAY ÇABASI

Özel’e, CHP’de kalan bazı milletvekillerinin olağanüstü kurultay toplanması için yürüttüğü çalışmalar da soruldu.

Kurultay girişimini değerli bulduğunu söyleyen Özel, bu çabanın sonuç vereceğine inanmadığını dile getirdi:

“Birincisi böyle bir kurultay çağrısı ve bu tip çabaları kıymetli bulurum. Ama sonuç alacağını sanmam. Sonuç alacağını bilsem zaten ben orada kalırdım. O mücadelenin sonuç vermeyeceğine ikna olanlar biz YENİ Parti’ye geldik.”

CHP içinde mücadele etmeyi sürdüren milletvekillerinin kararlarına saygı duyduğunu belirten Özel, şunları söyledi:

“Arkadaşların kararlarına saygı duyarım, sonuç alacaklarına inanmıyorum. İnansaydım orada kalırdım. Sonuç almadıklarında yollarımızın birleşeceğine inanıyorum.”

Özel, bu milletvekillerine YENİ Parti’nin kapısının açık olduğunu da vurguladı:

“Ama başarılı olamazlarsa o arkadaşlarımıza yani, yani butlancı olmayan ama ‘Biraz daha CHP’de şartları zorlayalım’ diyen arkadaşlarımıza saygım sonsuz. Kapım açık.”

Özel, bu açıklamasının “Sonunda YENİ Parti’ye gelecekler” şeklinde değerlendirilmemesi gerektiğini belirterek, “Her birisinin kendince zorlukları, gerekçeleri, umutları var” dedi.

ZEYDAN KARALAR İÇİN KONUŞTU

Özel, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’la ilişkisine dair de konuştu. Karalar’ın durumunun özel olduğunu belirten Özel, “Dün bir kez daha aradı Zeydan Başkan. Biz abi - kardeş ilişkisi içerisindeyiz” ifadelerini kullandı.

Karalar’ın yargılandığı davanın karar aşamasında olduğunu hatırlatan Özel, belediye başkanlarının YENİ Parti’ye geçmeleri halinde baskıyla karşılaşacakları yönünde söylentiler yayıldığını savundu.

Özel, şu ifadeleri kullandı:

“Bir yandan bir çok belediyemize ‘Efendim işte YENİ Parti’ye geçerseniz şöyle olur’ korkusunu yaymaya çalışan bir iktidar medyası, bir AK Parti yargı kolları var. Butlan yönetiminin çok farklı farklı ağızlardan önden, arkadan, sağdan, soldan ona buna yolladığı haberler var.”

Karalar’ı cezaevinde 11 kez ziyaret ettiğini söyleyen Özel, “Şimdi Zeydan Başkanla arama giremeyecekler” dedi.

Özel, YENİ Parti’ye henüz katılmayan belediye başkanlarının “butlancı” ilan edilmemesini isteyerek, “Ağzından ‘Butlancıyım’ demeyen kimse benim gönlümde butlancı değildir” ifadelerini kullandı.

MANSUR YAVAŞ İÇİN AÇIKLAMA

Özel, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın YENİ Parti’ye katılmamasına ilişkin tartışmalara da yanıt verdi.

Belediye başkanları ve belediye meclis üyelerine başlangıçta YENİ Parti’ye geçmeleri yönünde çağrı yapmadıklarını belirten Özel, belediye meclislerindeki siyasi dengelere dikkat çekti.

Özel, Mansur Yavaş için şu ifadeleri kullandı:

“Örneğin Mansur Bey, Mansur Bey’in belediye başkanları, belediye meclis üyeleri falan kendileri YENİ Parti’ye gelmemiş değiller, ama şu anda önceki partimizdeler. Çünkü biz onları zaten buraya davet etmedik ama kimse tutup Mansur Yavaş’a ‘Kardeşim sen butlancı mısın?’ demesin. Böyle bir durum olmadığını da hep birlikte görüyoruz.”

Özel, sahadan gelen baskı nedeniyle çok sayıda belediye başkanının parti değiştirmek istediğini de söyledi. Özel, “Yarın itibarıyla 200’ün üzerinde belediyenin YENİ Parti’ye, yani istifa edip YENİ Parti’ye katılmak için irade ortaya koyduğunu görüyoruz” dedi.

CEMİL TUGAY İÇİN ZAMANLAMA YANITI

Özel, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın durumuna ilişkin de açıklamalarda bulundu.

Tugay’ın daha önce yeni bir parti kurulması gerektiğini söylediğini aktaran Özel, şu ifadeleri kullandı:

“Cemil Bey’in durumu şöyle. CHP’den ‘Bir an önce parti kurmalıyız’ diye istifa etti ve hatta benimle yaptığı görüşmede hatta ben dedim ki ‘Ya öyle böyle demişsiniz, benim rızam yok bu işe’ dediğimde bana dedi ki ‘Ya sizin sırtınızdan birilerinin yük alması lazım. Hep biz size yük oluyoruz’ diyerek böyle son görüşmelerimiz falan böyleydi. ‘Yeni parti kurulacak oraya gideceğim, yeni parti kurulmalıdır’ dedi.”

İzmir’deki belediye başkanları ve belediye meclis üyelerinin YENİ Parti’ye katılmak istediğini belirten Özel, Tugay’la kişisel bir sorunu olmadığını söyledi.

Özel, “Ama bizimle yolunu kesiştirmek isteyen, bizimle meselesi olmayan herkesle bir arada oluruz. Cemil Bey’le benim kişisel olarak bir sorunum yok. Ama Cemil Bey’le bizim zamanlama sorunlarımız olabiliyor, oldu. Severiz kendisini. Bakacağız yani. Ne diyeyim Cemil Bey’e?” ifadelerini kullandı.