Özgür Özel Bursa’ya geliyor: Programın tüm detayları açıklandı!

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YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel’in 18 Eylül 2026 Cuma günü yani yarın Bursa’da gerçekleştireceği programın detayları belli oldu.

Özel, gün boyunca iş insanları, işçiler, esnaf ve incir üreticileriyle bir araya gelecek, akşam saatlerinde ise Fatih Sultan Mehmet Caddesi’nde yürüyüşe katılacak.

ÖZGÜR ÖZEL YARIN BURSA’YA GELİYOR

Özgür Özel’in Bursa programı saat 10.00’da düzenlenecek İş İnsanları Buluşması ile başlayacak. Basına kapalı gerçekleştirilecek buluşmanın ardından Özel, işçilerle bir araya gelecek.

ÖĞLEN İŞÇİLERLE BULUŞACAK

Özel’in programında saat 12.00’de İşçilerle Buluşma yer alıyor. Buluşmanın adresi Birleşik Lastik Fabrikası olacak. Ardından Özel, saat 13.05’te Ulu Camii’nde cuma namazına katılacak.

Cuma namazının ardından Özel’in bir sonraki durağı Kapalı Çarşı ve Hanlar Bölgesi olacak. Özel, saat 13.45’te bölgede esnaf ziyareti gerçekleştirecek.

BU KEZ ROTAYI İNCİR ÜRETİCİLERİNE ÇEVİRECEK

Özgür Özel’in Bursa programındaki bir diğer durak ise Fadıllı Köyü olacak. Özel, saat 16.00’da incir üreticileriyle buluşacak.

GÜNÜ YÜRÜYÜŞLE TAMAMLAYACAK

Özel’in Bursa programının son durağı ise saat 19.00’da başlayacak yürüyüş olacak. Yürüyüş, Fatih Sultan Mehmet Caddesi’ndeki Acıbadem Kavşağı’nda gerçekleştirilecek. Özel, yürüyüşün ardından Bursa programını tamamlayacak.