Özgür Özel Bursa Nutku'nu hatırlattı: Bakın Atatürk 93 yıl önce gençliğe nasıl seslenmiş

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Bursa Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda kendisini karşılayan yurttaşlarla birlikte yürüdü.

Yürüyüşün ardından toplanan kalabalığa hitap eden Özel, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün cumhuriyeti gençlere emanet ettiğini vurgulayarak Bursa Nutku'na atıfta bulundu:

"Buradan tüm Türkiye'deki gençlere sesleniyorum. Gazi, Bursa Nutku'nda 'Türk genci, devrimlerin ve Cumhuriyet'in sahibidir, bekçisidir' demiştir. Cumhuriyet'e sahip çıkın. Devrimlere sahip çıkın. Ülkemize sahip çıkın. Ülkemizin geleceğine sahip çıkın. Bu değerleri paylaşan yeni partimize sahip çıkın. Hep birlikte başaracağız. Hep birlikte başaracağız."

Özgür Özel'in bu sözlerinin ardından Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 6 Şubat 1933'te Bursa'da Türk gençliğine yönelik seslenişi bir kez daha gündeme geldi.

İşte Gazi'nin Bursa'da yaptığı o tarihi sesleniş:

"Türk genci, devrimlerin ve cumhuriyetin sahibi ve bekçisidir. Bunların gereğine, doğruluğuna herkesten çok inanmıştır. Yönetim biçimini ve devrimleri benimsemiştir. Bunları güçsüz düşürecek en küçük ya da en büyük bir kıpırtı ve bir davranış duydu mu, 'Bu ülkenin polisi vardır, jandarması vardır, ordusu vardır, adalet örgütü vardır' demeyecektir. Elle, taşla, sopa ve silahla; nesi varsa onunla kendi yapıtını koruyacaktır.

Polis gelecek, asıl suçluları bırakıp suçlu diye onu yakalayacaktır. Genç, 'Polis henüz devrim ve cumhuriyetin polisi değildir' diye düşünecek ama hiçbir zaman yalvarmayacaktır. Mahkeme onu yargılayacaktır. Yine düşünecek: 'Demek adalet örgütünü de düzeltmek, yönetim biçimine göre düzenlemek gerek.'

Onu hapse atacaklar. Yasal yollarla karşı çıkışlarda bulunmakla birlikte bana, başbakana ve meclise telgraflar yağdırıp, haksız ve suçsuz olduğu için salıverilmesine çalışılmasını, kayrılmasını istemeyecek. Diyecek ki: 'Ben inanç ve kanaatimin gereğini yaptım. Araya girişimde ve eylemimde haklıyım. Eğer buraya haksız olarak gelmişsem, bu haksızlığı ortaya koyan neden ve etkenleri düzeltmek de benim görevimdir.'"