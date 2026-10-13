Özgür Çelik’ten üyelere çağrı: YENİ Partililer sandık başına gidiyor!

YENİ Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Genel Başkan Özgür Özel ve Cumhurbaşkanı adayı ve aynı zamanda İBB Başkanı olan Ekrem İmamoğlu'nun liderliğinde milletin iktidarını kuracaklarını belirterek, 17-18 Ekim tarihlerinde yapılacak 1. İstanbul Kongresi kapsamında 39 ilçede kurulacak sandıklarda il başkanının ön seçimle belirleneceğini açıkladı ve parti üyelerini “Gelin İstanbul’un geleceğine birlikte karar verelim” diyerek oy kullanmaya davet etti.

ÇELİK ÖNCE PARTİ SİYASETİNİ ÖZETLEDİ

Partinin halkla birlikte kurulduğunu ve İstanbul’un geleceğini üyelerle birlikte belirleyeceklerini vurgulayan Özgür Çelik, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda şu ifadeleri kullandı:

“Kıymetli İstanbullular, YENİ Partimizin sevgili üyeleri. Milletimizle omuz omuza yeni bir yola çıktık. Partimizi milletimiz kurdu, adını milletimiz verdi, bütçesini de helal bağışlarıyla milletimiz oluşturdu. Biz gücümüzü de haklılığımızı da halkımızdan alıyoruz. Halkımızdan ve üyelerimizden aldığımız güçle yeni nesil bir siyaseti birlikte inşa ediyoruz. YENİ Partimizde söz de yetki de karar da üyelerimizin. Şimdi İstanbul’umuzun geleceğini de birlikte belirliyoruz.

"GELİN İSTANBUL’UN GELECEĞİNE BİRLİKTE KARAR VERELİM"



Çelik, İstanbul’da demokrasi, adalet ve özgürlük temelinde yeni bir sayfa açma hedefini dile getirdi. YENİ Parti Lideri Özgür Özel ve Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun isimlerine de dikkat çekerek milletin iktidarını kuracaklarını belirten Çelik, şu açıklamayı yaptı:

"Demokrasi için, adalet için, özgürlük için, 86 milyonun ortak geleceği için, yeni bir hayat için İstanbul’da yeni bir sayfa açıyoruz. İstanbul’un her sokağında, her mahallesinde umudu büyütüyoruz. Dayanışmayla, kararlılıkla ve ortak mücadelemizle Türkiye’nin geleceğini hep birlikte kuruyoruz. Genel Başkanımız Özgür Özel’in liderliğinde, Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu’nun kararlılığıyla milletin iktidarını hep birlikte kuracağız. Gelin yeni yolculuğumuzun bir parçası olun. Gelin İstanbul’un geleceğine birlikte karar verelim."

39 İLÇEDE SANDIK KURULACAK: İL BAŞKANI ÖN SEÇİMLE SEÇİLECEK

Ön seçimin yapılacağı tarihi ve sandık alanlarını duyuran Çelik, çağrısını şu sözlerle tamamladı:

"1. İstanbul Kongremizi 17-18 Ekim’de gerçekleştiriyoruz. 17 Ekim Cumartesi günü İstanbul Kongre Merkezi’nde hep birlikte buluşuyoruz. 18 Ekim Pazar günü ise 39 ilçemizde ilçe başkanlıklarımız tarafından belirlenen alanlarda sandık başlarına giderek il başkanını ön seçimle seçiyoruz. Tüm İstanbulluları ve üyelerimizi kongrelerimizi takip etmeye davet ediyorum. Ayrıca üyelerimizi de pazar günü oy kullanmaya davet ediyorum. Bu davet bizim.”