'Öğretmenlerin hak kayıpları araştırılsın' önergesi AKP MHP oylarıyla reddedildi

CHP'nin öğretmenlerin kamuda ve özel sektörde karşılaştığı sorunların araştırılması amacıyla TBMM'ye sunduğu Meclis araştırması önergesi, Genel Kurul'da yapılan görüşmelerin ardından AKP ve MHP milletvekillerinin oylarıyla reddedildi.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Pervin Buldan başkanlığında toplandı ve yasa teklifleri öncesinde partilerin grup önerilerini ele aldı. Görüşmelerde muhalefet milletvekilleri; atamalardaki mülakat sistemini, özel okul öğretmenlerinin taban maaş taleplerini ve Ankara'daki eylemlerde öğretmenlere yapılan polis müdahalesini eleştirdi ve iktidara çözüm çağrısı yaptı.

"ANKARA'DA ANAYASAL SUÇ İŞLEDİNİZ"

Kürsüye çıkan CHP İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile birlikte açlık grevi yapan özel sektör öğretmenlerini ve mülakat mağdurlarını ziyaret ettiklerini belirterek konuşmasına başladı.

Ankara'daki eylemlerde polis müdahalesini gösteren fotoğrafları kürsüden paylaşan Özçağdaş, sendika başkanlarının ters kelepçeyle gözaltına alınmasına ve 78 yaşındaki bir kadının yere yatırılmasına şu sözlerle tepki gösterdi:

Bu resimde üstteki gözaltına alınan Özel Sektör Öğretmenler Sendikası Genel Başkanı; altında, yere kapaklattırmış olduğunuz, ters kelepçe yaptığınız EĞİTİM-SEN Genel Başkanı Kemal Irmak. Bu teyzemiz 78 yaşında; kamu açısından güvenlik sorunu oluşturduğunu görmüşsünüz, teyzeyi hareketsiz hale getirmişsiniz. Bunlar dün Ankara'da anayasal suçlar işlediğiniz, yurttaşlarımızın seyahat özgürlüğünü, kendi sendikal önlüklerini giyerek yürümelerini engellediğiniz, Anayasa’nın 23'üncü, 26'ncı, 28'inci maddelerini ihlal ettiğiniz görüntüler.

"İNSANLAR PARKLARDA DÖVÜLÜYOR, BUNDAN SORUN GÖRMÜYORSUNUZ"

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve dönemin Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in 2023 seçimleri öncesinde verdiği "Mülakatı kaldırıyoruz" sözünü hatırlatan Özçağdaş, mevcut Bakan Yusuf Tekin'in uygulamalarını eleştirdi. Muhalefet seslerinin bastırılmaya çalışıldığını söyleyen Özçağdaş, şu ifadeleri kullandı:

Sözü verenler olarak Yusuf Tekin Bakan olduktan sonra utanmadan sıkılmadan 'Mülakat gibi mülakat yapacağız' diyerek bin 611 mülakat mağduru oluşturdunuz. Sayın Devlet Bahçeli 'Bu mülakat mağduriyeti giderilmelidir' dedi, yasa teklifi verdi, o gün bugündür uygulamadınız. Gerçeklerin dile getirilmesi istenmediğinden insanlar otellerinde zapt ediliyor, parklarda dövülüyor, yerlere yatırılıyor ve bunda hiçbir sorun görmüyorsunuz.

"GECE YARISI OPERASYONUYLA MADDEYİ KALDIRDINIZ"

Özel okul öğretmenlerinin taban maaş haklarının 2014 yılında ellerinden alındığını vurgulayan Özçağdaş, kamudaki meslektaşları ile aralarındaki ekonomik uçuruma dikkat çekerek şöyle dedi:

1965 yılında çıkan bir yasayla özel sektör öğretmenleri kamudaki öğretmenlerle aynı maaşı alıyorlardı. 2014 yılında bir gece yarısı operasyonuyla, yine Yusuf Tekin marifetiyle bu kanunu ortadan kaldırdınız, yandaş patronlarınız öğretmenlere haklarını vermesin diye bu maddeyi kaldırdınız. 2014 yılından bu yana bugün kamuda öğretmenler 80-90 bin lira maaş alırken özel sektör öğretmenleri asgari ücretle, yer yer asgari ücretin altında dokuz aylık sözleşmelerle çalışıyor.

"BEŞ DAKİKA İÇERİSİNDE ÇÖZELİM"

Yaşanan mobbing ve geçim sıkıntıları nedeniyle öğretmenlerin hayatlarına son verdiğini belirten Özçağdaş, Meclis'teki tüm partilere seslenerek sorunları hızlıca çözme çağrısı yaparak, "İlle bir faciayı yaşamak zorunda değiliz. Öğretmenler canına kıyıyor yaşadıkları mobbingden, yaşadıkları sorunlardan. Gelin, öğretmenlerin sorunlarını aşalım. bin 611 mülakat mağduru öğretmenimiz için gerek MHP'nin gerek bizim yasa tekliflerimiz var, birlikte oylayalım, 37'nci maddeden getirelim, bir günde, beş dakika içerisinde çözelim." dedi.

MUHALEFET MİLLETVEKİLLERİNDEN İKTİDARA TEPKİ

Öneri üzerine söz alan Yeni Yol Partisi Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan da eğitimcilerin durumuna değinerek şu sözleri söyledi:

CHP'nin önergesi üzerine konuşan Yeni Yol Partisi Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan, "Bir ülkenin geleceği eğitimcilerin elinde. Yeni nesiller öğretmenlere teslim ediliyor, ne yazık ki öğretmenlerin hali içler acısı. Bugün öğretmenlerin tarihin en zor dönemlerinden birini yaşadığı süreçteyiz. Ne yazık ki tarih bugünleri anarken 'AK Parti iktidarı öğretmenlerin coplandığı bir dönemdi.' diye hatırlayacak.

İYİ Parti Manisa Milletvekili Şenol Sunat ise Ankara sokaklarındaki müdahaleleri eleştirerek şunları söyledi: