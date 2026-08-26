Nuri Aslan görevlerine dönen İBB yöneticilerini ziyaret etti: 'Evinize hoş geldiniz!'

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanvekili Nuri Aslan, İBB’ye yönelik dava kapsamında tutuklanmalarının ardından tahliye edilerek görevlerine dönen Halkla İlişkiler Şube Müdürü Serap Karay ile Müdür Yardımcısı Mustafa Karaoğlu’nu makamlarında ziyaret etti.

Aslan, ziyarette “Ekrem Başkanımızın ve tüm yol arkadaşlarımızın özgürlüğüne kavuştuğu ve aramıza döndüğü günleri görmek dileğiyle” mesajını paylaştı.

GÖREVLERİNE DÖNEN YÖNETİCİLERE “HOŞ GELDİN” ZİYARETİ

İBB’ye yönelik dava kapsamında tutuklanan ve daha sonra tahliye edilerek özgürlüklerine kavuşan görevlerine dönen Karay ve Karaoğlu ile bir araya gelen Aslan, ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından fotoğraflar paylaştı.

“EVİNİZE HOŞ GELDİNİZ!”

Aslan, X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“Evinize hoş geldiniz!

Hukuksuzca görevinden uzak tutulan ve özgürlüklerine kavuşarak görevlerinin başına dönen Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı Halkla İlişkiler Şube Müdürümüz Serap Karay ve Müdür Yardımcımız Mustafa Karaoğlu’na hoş geldin ziyaretinde bulunduk.

Ekrem Başkanımızın ve tüm yol arkadaşlarımızın özgürlüğüne kavuştuğu ve aramıza döndüğü günleri görmek dileğiyle.”

NE OLMUŞTU?

İBB’ye yönelik dava kapsamında tutuklanan Halkla İlişkiler Şube Müdürü Serap Karay, 8 Temmuz tarihinde mahkemenin verdiği kararla tahliye edilmişti.

MUSTAFA KARAOĞLU DA 18 HAZİRAN’DA TAHLİYE EDİLMİŞTİ

Aynı dava kapsamında Halkla İlişkiler Şube Müdür Yardımcısı Mustafa Karaoğlu ise 18 Haziran tarihinde tahliye edilerek özgürlüğüne kavuşmuştu.

Karay ve Karaoğlu, tahliyelerinin ardından görevlerine geri dönmüştü.