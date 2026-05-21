Mutlak butlanla Barış Yarkadaş, Gürsel Tekin ve Berhan Şimşek de geri dönüyor

Ankara 36. Bölge Adliye Mahkemesi’nin CHP hakkında verdiği “mutlak butlan” kararı sonrası, Özgür Özel dönemindeki tüm ihraç kararları iptal edildi. Böylece CHP eski milletvekilleri Barış Yarkadaş, Gürsel Tekin ve Berhan Şimşek yeniden CHP’ye döndü.

Mutlak butlanla Barış Yarkadaş, Gürsel Tekin ve Berhan Şimşek de geri dönüyor
Ankara 36. Bölge Adliye Mahkemesi’nin CHP’ye ilişkin verdiği “mutlak butlan” kararı bu akşam UYAP sistemine işlendi. Karar doğrultusunda, 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde gerçekleştirilen CHP 38. Olağan Kurultayı ile sonrasında düzenlenen tüm kurultaylar geçersiz sayıldı. Ayrıca, CHP Genel Başkanlığı görevine yeniden Kemal Kılıçdaroğlu getirildi.

Mahkemenin hükmüyle birlikte, Özgür Özel yönetimi döneminde parti organlarınca alınan tüm kararların da hukuki geçerliliğinin bulunmadığı belirtildi.

YARKADAŞ, TEKİN VE ŞİMŞEK GERİ DÖNDÜ

Öte yandan, 26 Eylül 2025 tarihinde partiden ihraç edilen isimler arasında yer alan eski CHP milletvekilleri Barış Yarkadaş, Gürsel Tekin ve Berhan Şimşek’in de aralarında bulunduğu çok sayıda kişi, karar sonrası yeniden CHP’ye dönüş yaptı.

CHP İhraç
Halk TV
