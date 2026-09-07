Melih Gökçek'in oğlu ve gelini şüpheli olarak bugün ifade verecek

AKP'nin eski Ankara Büyükşehir Başkanı Melih Gökçek’in oğlu Ahmet Gökçek ile gelini Hülya Gökçek, yurt dışına kayıt dışı para aktarıldığı iddialarıyla yürütülen soruşturma kapsamında bugün (7 Eylül) şüpheli sıfatıyla ifade verecek.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, yurt dışındaki şirketlere kayıt dışı para aktarıldığı iddiaları üzerine başlattığı soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in oğlu Ahmet Gökçek ile gelini Hülya Gökçek ifadeye çağrıldı.

Başsavcılık, Gökçek çiftinin "şüpheli sıfatıyla ifadeleri alınmak üzere 7 Eylül Pazartesi günü saat 14.00'te başsavcılıkta hazır edileceğini" açıklamıştı.

"500 DEFA SIÇRADIM"

29 Ağustos’ta resen başlatılan soruşturma kapsamında Murat Ağırel’in tanık olarak ifadesi alındı. Melih Gökçek ise 4 Eylül Cuma günü şüpheli sıfatıyla yaklaşık iki saat ifade verdi.

Gökçek, adliye çıkışında şunları söyledi:

"Belediye başkanlığına ilk olarak 94’te seçildim. 94’ten itibaren yaklaşık dokuz yıl muhalefette belediye başkanlığı yaptım, muhalefette. Muhalefet beni didik didik etti. Tam 500 tane soruşturma ve inceleme geçirdim, 500 tane. Ve bunların hepsine ifade verdim. Düşünebiliyor musunuz? SHP iktidarı, DSP iktidarı, ANAP iktidarı benden her şeyi sordu. Sormadığı şey kalmadı.

Hani meşhur bir laf vardır; ‘Bir sıçrarsın çekirge, iki sıçrarsın, üçüncüsünde yakalanırsın.’ Ama ben 500 sefer sıçradım ve hepsinden istisnasız…

Benim ifade vermediğim konu yoktur. Allah kısmet ederse, savcılığın yaptığı soruşturma bitecek, ondan sonra neticeyi alacağız, hepinizle televizyonda bol bol konuşacağız. Melih Gökçek konuşmayan adam değildir, çekinen adam da değildir."