Kılıçdaroğlu'nun kemik kadrosunu iktidar medyası duyurdu

Tartışmalı mutlak butlan kararı ile CHP'nin başına döndüğü söylenen Kemal Kılıçdaroğlu'nun kemik kadrosu şekillendi. Kılıçdaroğlu'nun yönetim ekibinde yer alacak 9 isim ortaya çıktı. Kılıçdaroğlu'nun A takımını AKP iktidarı medyasından Türkiye Gazetesi duyurdu.

Kılıçdaroğlu'nun yeni yönetim için 9 kişilik dar ancak bir MYK modeli üzerinde durduğu öğrenildi. CHP MYK'sı normal şartlar altında 24 kişiden oluşuyor.

KILIÇARDAROĞLU'NUN SÖZCÜSÜ BERHAN ŞİMŞEK OLACAKMIŞ

Kulislerde, örgüt yönetiminin Müslim Sarı’ya verilmesinin değerlendirildiği belirtiliyor. Sözcülük için Berhan Şimşek’in adı öne çıkarken, yerel yönetimlerden Orhan Sarıbal’ın sorumlu olabileceği ifade ediliyor.

Genel saymanlık için ise Bülent Kuşoğlu’nun adı geçiyor. Basınla ilişkiler ve kurumsal iletişim görevi için Kılıçdaroğlu’na yakın isimlerden Deniz Demir’in değerlendirildiği aktarılıyor.

FAİK ÖZTRAK GERİ DÖNÜYOR

Yeni yönetimde idari ve mali işler için Faik Öztrak’ın görevlendirilebileceği konuşuluyor. Sosyal politikalar alanında ise daha önce CHP Genel Sekreterliği yapan Neslihan Hancıoğlu’nun adı öne çıkıyor.

Daha önce Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Devrim Barış Çelik’in de MYK’da yer alabileceği belirtiliyor.