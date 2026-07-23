Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Siyaset Kılıçdaroğlu yeni parti sorusunu yanıtlarken ‘Ben halkın içinde siyaset yapıyorum’ dedi

Kılıçdaroğlu yeni parti sorusunu yanıtlarken ‘Ben halkın içinde siyaset yapıyorum’ dedi

Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'in yeni partisi ile ilgili ilk kez konuştu. Konuya dair sorulan soruya yanıt veren Kılıçdaroğlu, "Ben halkın içinde siyaset yapıyorum. CHP'nin içindeki tartışmalar beni hiç ilgilendirmiyor." dedi.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Kılıçdaroğlu yeni parti sorusunu yanıtlarken ‘Ben halkın içinde siyaset yapıyorum’ dedi
Son Güncelleme:

Ankara Bölge Adliye Mahkemesinin 'mutlak butlan' kararıyla CHP Genel Başkanlığına dönen Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'in kurulması için hazırlıklarını sürdürdüğü yeni partisi ile ilgili ilk kez konuştu.

Ankara'da mevsimlik tarım işçileri ile bir araya gelen Kılıçdaroğlu, bir gazetecinin MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Özgür Özel'in kuracağını söylediği yeni partinin Hazine'den pay almasına ilişkin açıklamasını sorması üzerine "Benim gündemim farklı." dedi.

CHP'de istifa dalgası tüm ülkeyi sardıCHP'de istifa dalgası tüm ülkeyi sardı

Kılıçdaroğlu yeni parti sorusunu yanıtlarken ‘Ben halkın içinde siyaset yapıyorum’ dedi - Resim : 2

Son Dakika | Jet grup toplantısında neler oldu? Tüm bilgiler Halk TV'deSon Dakika | Jet grup toplantısında neler oldu? Tüm bilgiler Halk TV'de

"CHP’NİN İÇİNDEKİ TARTIŞMALAR BENİ HİÇ İLGİLENDİRMİYOR"

"Benim görevim, sorunları yoğun olan ancak toplumun unutulmuş kesimleriyle bir araya gelmektir." diyen Kılıçdaroğlu şunları söyledi:

"Ben gidip başka bir yerde siyaset yapmıyorum, halkın arasında siyaset yapıyorum. CHP’nin içindeki tartışmalar beni hiç ilgilendirmiyor. Beni ilgilendiren şu, bu ülkenin sorunlarıyla kim ilgilenmek istiyorsa yanıma gelecek beraber gideceğiz beraber sorunlara eğileceğiz. Birilerinin sözcüsü asla ve asla olmayacak. Eğer Sözcü olacaksak halkın sözcüsü olacağız." (AA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Kemal Kılıçdaroğlu Özgür Özel Devlet Bahçeli Yeni Parti Mutlak butlan
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro