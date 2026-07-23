Kılıçdaroğlu yeni parti sorusunu yanıtlarken ‘Ben halkın içinde siyaset yapıyorum’ dedi

Ankara Bölge Adliye Mahkemesinin 'mutlak butlan' kararıyla CHP Genel Başkanlığına dönen Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'in kurulması için hazırlıklarını sürdürdüğü yeni partisi ile ilgili ilk kez konuştu.

Ankara'da mevsimlik tarım işçileri ile bir araya gelen Kılıçdaroğlu, bir gazetecinin MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Özgür Özel'in kuracağını söylediği yeni partinin Hazine'den pay almasına ilişkin açıklamasını sorması üzerine "Benim gündemim farklı." dedi.

"CHP’NİN İÇİNDEKİ TARTIŞMALAR BENİ HİÇ İLGİLENDİRMİYOR"

"Benim görevim, sorunları yoğun olan ancak toplumun unutulmuş kesimleriyle bir araya gelmektir." diyen Kılıçdaroğlu şunları söyledi:

"Ben gidip başka bir yerde siyaset yapmıyorum, halkın arasında siyaset yapıyorum. CHP’nin içindeki tartışmalar beni hiç ilgilendirmiyor. Beni ilgilendiren şu, bu ülkenin sorunlarıyla kim ilgilenmek istiyorsa yanıma gelecek beraber gideceğiz beraber sorunlara eğileceğiz. Birilerinin sözcüsü asla ve asla olmayacak. Eğer Sözcü olacaksak halkın sözcüsü olacağız." (AA)