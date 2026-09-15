İzmir’de LGBTİ+ operasyonlarını protestoda gözaltına alınan avukat serbest bırakıldı

İzmir’de 14 Eylül'de LGBTİ+ derneklerine yönelik operasyonları protesto etmek isteyen gruba polis müdahale etti. Biber gazının kullanıldığı müdahalede yaralananlar olurken bir avukat gözaltına alındı. Gözaltına alınan avukat Halil Dönmez serbest bırakıldı. Dönmez'in serbest bırakılması sonrası İzmir Adliyesi önünde açıklama yapan İzmir Barosu Başkanı Sefa Yılmaz, operasyonların hukuka aykırı olduğunu belirterek, "Asla sesimizi kısamayacaksınız. Sizin yönelttiğiniz hiçbir şiddet sözümüzü söylemekten bizi vazgeçirmeyecek" dedi.

‘Ailem Güvende’ adıyla 15 ilde düzenlenen operasyonlarda 162 kişi, 9 dernek ve 13 işletme hakkında adli işlem başlatıldı. İzmir’de gözaltına alınan 18 kişiden 16’sı tutuklandı.

Operasyonlara tepki gösteren İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri ile İzmir Feminist Gece Yürüyüşü üyeleri, Alsancak’taki eski ÖSYM binası önünde toplandı. Grup, “Nefrete inat, yaşasın hayat” sloganları atarak Türkan Saylan Kültür Merkezi’ne yürümek istedi.

BASIN AÇIKLAMASI ABLUKA ALTINDA YAPILDI

Kültür merkezinin önüne ulaşan grup polis ablukasına alındı. Basın mensuplarının alana girişine izin verilmezken açıklama abluka altında yapıldı.

Açıklamanın tamamlanmasının ardından polis gruba biber gazıyla müdahale etti. Müdahale sırasında bazı kişiler yaralandı. Gözaltına alınan bir avukat ise daha sonra serbest bırakıldı.