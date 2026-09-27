Halk TV Siyaset İstanbul’un 18 ilçesinde YENİ Parti’nin kongresi tamamlandı: Bir ilçede başkan değişti

İstanbul’un 18 ilçesinde YENİ Parti’nin kongresi tamamlandı: Bir ilçede başkan değişti YENİ Parti’nin İstanbul’da 18 ilçedeki ilçe başkanlığı seçimi tamamlandı. 17 kurucu başkan yeniden seçilirken Üsküdar’da Onur Cingil, Silivri’de ise tutuklu Doruk Bulut ilçe başkanı oldu.