İstanbul’un 18 ilçesinde YENİ Parti’nin kongresi tamamlandı: Bir ilçede başkan değişti
YENİ Parti’nin İstanbul’da 18 ilçedeki ilçe başkanlığı seçimi tamamlandı. 17 kurucu başkan yeniden seçilirken Üsküdar’da Onur Cingil, Silivri’de ise tutuklu Doruk Bulut ilçe başkanı oldu.
YENİ Parti’nin kongre sürecinde İstanbul’un 18 ilçesindeki ilçe başkanlığı seçimleri tamamlandı. İlk gün yapılan seçimlerde 17 kurucu ilçe başkanı yeniden seçilirken, Üsküdar’da kurucu İlçe Başkanı Berk Tütüncü’nün karşısında yarışan Onur Cingil seçimi kazandı. Silivri’de ise tutuklu bulunan kurucu İlçe Başkanı Doruk Bulut, üyelerin oylarıyla yeniden ilçe başkanı seçildi.
18 İLÇEDE SEÇİM TAMAMLANDI
YENİ Parti’nin 26-27 Eylül olarak belirlenen ilçe başkanlığı seçimlerinde İstanbul’daki ilk gün sona erdi. Üyelerin oy kullandığı kongrelerde 18 ilçenin ilçe başkanları belirlendi.
Ataşehir’de Atakan Anıl Dizdaroğlu, Bağcılar’da Özkan Akar, Bahçelievler’de Danış Akpolat, Beşiktaş’ta Mehmet Arslan, Çekmeköy’de Haydar Arslan, Eyüpsultan’da Doğan Sarıtaş, Kadıköy’de Caner Sarıtaş, Kağıthane’de Kaner Berberoğlu, Pendik’te Niyazi Güneri, Sancaktepe’de Emre Yılmaz, Sarıyer’de Mehmet Kubat, Sultangazi’de Kanber Koçak, Şile’de Aras Arslan, Şişli’de Canercan Kartal, Tuzla’da Bülent Akköse ve Ümraniye’de Metin Demirbilek, kurucusu oldukları ilçelerde seçimle ilçe başkanı oldu.
ÜSKÜDAR’DA BAŞKAN DEĞİŞTİ
Kurucu İlçe Başkanı Berk Tütüncü ile yarışan avukat Onur Cingil, daha fazla oy alarak yeni ilçe başkanı seçildi.
CEZAEVİNDEKİ DORUK BULUT SEÇİLDİ
Silivri’de ise tutuklu bulunan kurucu İlçe Başkanı Doruk Bulut, üyelerin oylarıyla yeniden ilçe başkanı oldu. YENİ Parti’nin İstanbul’daki ilçe başkanlığı seçimlerinde ilk günün tamamlanmasının ardından kalan 21 ilçedeki seçimler bugün yapılacak. (ANKA)