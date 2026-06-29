Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Siyaset İstanbul Dolmabahçe'de NATO Parlamenter Zirvesi protestosu: 50'den fazla gözaltı!

İstanbul Dolmabahçe'de NATO Parlamenter Zirvesi protestosu: 50'den fazla gözaltı!

İstanbul Dolmabahçe'de düzenlenen NATO Parlamenter Zirvesi'ni protesto eden Devrimci Gençlik Dernekleri üyeleri yürüyüş yaptı. Sokakların kapatıldığı eylemde, yaklaşık 40 kişi polis ekiplerince gözaltına alındı.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
İstanbul Dolmabahçe'de NATO Parlamenter Zirvesi protestosu: 50'den fazla gözaltı!
Son Güncelleme:

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un ev sahipliğinde 28–29 Haziran tarihlerinde İstanbul’da NATO Parlamenter Zirvesi düzenlendi. Zirve kapsamındaki NATO Meclis Başkanları Toplantısı, 29 Haziran Pazartesi günü (bugün) Dolmabahçe Sarayı’nda meclis ve delegasyon başkanlarının konuşmalarıyla yapıldı.

DOLMABAHÇE'DE NATO PROTESTOSU

Zirvenin yapıldığı alana yakın bir noktada, Dolmabahçe’de toplanan Devrimci Gençlik Dernekleri üyeleri protesto yürüyüşü gerçekleştirdi. Yürüyüşte "NATO zinciri kırılacak" yazılı pankart taşınırken, "NATO defol, bu memleket bizim" şeklinde sloganlar atıldı.

YAKLAŞIK 40 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Yürüyüşün ardından protestoya katılan gruptan yaklaşık 40 kişi, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

SOKAKLAR KAPATILDI

Yaşanan duruma dair sosyal medya platformu üzerinden bir açıklama paylaşan Devrimci Gençlik Dernekleri, Dolmabahçe bölgesine çıkan sokakların emniyet güçleri tarafından kapatıldığını belirtti.

Paylaşımda, üyelerinin eylem yapma şüphesi gerekçe gösterilerek gözaltına alındığı aktarıldı.

NATO Parlamenter Zirvesi İstanbul'da düzenlenecekNATO Parlamenter Zirvesi İstanbul'da düzenlenecek

Yapılan açıklamada, tüm engelleme çalışmalarına rağmen NATO Parlamenter Zirvesi'nin gerçekleştirildiği alana doğru yürüyüşün sürdürüldüğü ifade edilerek, "NATO'cular, emperyalistler, işbirlikçileri defolacak" denildi. (ANKA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
NATO İstanbul Protesto Tutuklama
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro