Irak'ta görevli ataşe konsolosluğun parasını kumarda hiç etti: Yakalanınca "Bağımlıyım" dedi

Dışişleri Bakanlığı’nın Irak’taki Musul Başkonsolosluğu’nda ataşe yardımcısı olarak görev yapan Ö.Y’nin sanal bahis bağımlılığı cezaevinde son buldu. Ö.Y, konsolosluk kasasında bulunan 190 bin doların 180 bin dolarını peyderpey alarak sanal bahiste kaybetti. Ardından "Bağımlıyım, bununla ilgili tedavi görmek istiyorum" dedi.

Soruşturmayı tamamlayan Ankara Başsavcılığı, Ö.Y hakkında “zincirleme şekilde zimmet” suçu işlediği iddiasıyla 21 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı.

ANAHTARI ALIP İZNE ÇIKTI

Dava dosyasına göre, 2011'den beri Dışişleri Bakanlığı’nda çalışan Ö.Y, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile 2024’te Musul’a atandı ve kasanın kontrolünden sorumlu 3 isimden biri oldu. Haziran-Eylül 2025 arasında kasanın anahtarı kendisindeyken paraları alan Ö.Y, açık büyüyünce anahtarı yanına alıp izne çıktı. Amirlerine anahtarı unuttuğunu söyleyerek çeşitli mazeretlerle geri göndermedi.

KASADA YALNIZCA 10 BİN DOLARIN KALDIĞI GÖRÜLDÜ

T24 gazetesinden Asuman Aranca'nın haberine göre, ekim ayında izinden dönen Ö.Y’den kasayı açması istendi. Kayıtlara göre kasada bulunması gereken 190 bin 342 doların 180 bin 134 dolarının eksik olduğu, sadece 10 bin 208 dolar kaldığı saptandı. Durum tutanakla Başkonsolos’a bildirildi ve idari soruşturma başlatıldı.

“YERİNE KOYMA UMUDUM VARDI”

Mart 2026'da devlet memurluğundan çıkarılan Ö.Y, ifadesinde suçunu kabul etti. Ö.Y, "Uzun yıllardır sanal bahis bağımlılığı olduğunu, başkonsolosluk kasasında bulunan para içerisinden yaklaşık 170 bin doları 3 ama içerisinde peyderpey alarak sanal bahiste kaybettiğini, online oynadığı için miktarın büyüklüğünü anlayamadığını, aldığı paraları iade etmeye çalışacağını" belirtti.

Ek olarak Ö.Y, idari soruşturma kapsamında Mart 2026’da devlet memurluğundan çıkarıldığını belirterek, "2025 yılı Haziran-Eylül ayları arasında konsolosluğun kasa anahtarı bendeydi. İnternet üzerinden sanal bahis bağımlılığım vardır. Bu tarihler arasında konsolosluğun kasasından 170 bin ABD Doları civarında parayı aldım. Bu parayı tek seferde almadım. Yerine koyma umudum vardı. Ancak bahiste kaybettiğim için parayı kasaya geri koyamadım. Bu aşamada kamu zararını karşılama gücüm yoktur. Ancak daha sonra ailemin sahibi olduğu arsa ve kooperatif hisselerini satarak bu zararı karşılamaya çalışacağım. Bununla ilgili tedavi görmek istiyorum. Pişmanım. Suçlamayı bu şekilde kabul ediyorum" dedi.

Ö.Y, bu beyanın ardından 21 Mayıs'ta tutuklandı.

DAHA ÖNCE DE İCRALIK OLMUŞ VE AMATEM'DE TEDAVİ GÖRMÜŞ

Özlük dosyası incelenen Ö.Y’nin daha önce bir arkadaşından aldığı 5 bin Euro borç yüzünden icralık olduğu, bu nedenle kınama cezası aldığı belirlendi.

Ö.Y, "İcra takibi şeklinde bir dosyada 5 bin Euro borcum oldu, sonrasında ödedim bu konu kapandı. Bu borç konusunu amirlerim o dönemde biliyordu. Bahis konusunu o zaman amirlerim öğrendi. Disiplin soruşturması geçirdim. Yazılı olarak kınama disiplin cezası aldım” ifadelerini kullandı.

Ayrıca 2017-2018 ve 2022 yıllarında AMATEM’de kumar bağımlılığı tedavisi gördüğünü kaydeden Ö.Y, “Orada kaydım var ama çok bir fayda göremedim. Sonrasında da tedavim devam etti. Tedavi konusundaki psikiyatri kurul raporunu Personel Dairesi'ne ilettim. Bu durum e-nabızda da kayıtlıdır” dedi.

Soruşturmayı Haziran ayında tamamlayan Ankara Başsavcılığı, Ö.Y hakkında iddianame hazırladı. "Zincirleme şekilde zimmet" suçundan 21 yıla kadar hapsi istenen Ö.Y hakkındaki iddianame mahkeme tarafından kabul edildi.

Eski ataşe yardımcısı Ö.Y, önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.